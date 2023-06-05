Dehşet görüntüleri! Düğün konvoyundan istediklerini alamayınca ortalık savaş alanına döndü
Sakarya'da düğün konvoyunu önünü keserek para isteyen bir grup ile konvoydakiler arasında tartışma yaşandı. Konvoyun önünü kesen gruptakilerden bazılarının bellerinden bıçak çıkardığı ve havaya ateş edildiği anlar kameraya yansıdı...
05.06.2023 12:22 - Son Güncelleme: 05.06.2023 12:22
BELDE BIÇAK ELDE TAŞ
Konvoyun önünü kesen grup belinden bıçak çıkarıp ellerine taş alarak karşılık vermeye çalıştığı olay anları ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.