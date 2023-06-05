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Dehşet görüntüleri! Düğün konvoyundan istediklerini alamayınca ortalık savaş alanına döndü

Sakarya'da düğün konvoyunu önünü keserek para isteyen bir grup ile konvoydakiler arasında tartışma yaşandı. Konvoyun önünü kesen gruptakilerden bazılarının bellerinden bıçak çıkardığı ve havaya ateş edildiği anlar kameraya yansıdı...

05.06.2023 12:22 - Son Güncelleme: 05.06.2023 12:22
Dehşet görüntüleri! Düğün konvoyundan istediklerini alamayınca ortalık savaş alanına döndü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde düğün konvoyunu önünü keserek para isteyen bir grup ile konvoydakiler arasında gerginlik yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dehşet görüntüleri! Düğün konvoyundan istediklerini alamayınca ortalık savaş alanına döndü

Yaşanan gerginlik neticesinde havaya ateş edilerek gençlerin kaçması beklenirken ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Dehşet görüntüleri! Düğün konvoyundan istediklerini alamayınca ortalık savaş alanına döndü

BELDE BIÇAK ELDE TAŞ
Konvoyun önünü kesen grup belinden bıçak çıkarıp ellerine taş alarak karşılık vermeye çalıştığı olay anları ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.

Dehşet görüntüleri! Düğün konvoyundan istediklerini alamayınca ortalık savaş alanına döndü

ATEŞ AÇILDI

Görüntülerde, gençlerin koşuşturması, havaya ateş edilmesi, genlerin belinden bıçak çıkartması ve taş alması, gençlerden birinin otomobil içinde bulunan bir kişiye defalarca yumruk atması yer alıyor.

Dehşet görüntüleri! Düğün konvoyundan istediklerini alamayınca ortalık savaş alanına döndü
Dehşet görüntüleri! Düğün konvoyundan istediklerini alamayınca ortalık savaş alanına döndü
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