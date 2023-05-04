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Haberler Trend Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili! 185.992, 799.000, 259.500 TL'ye SIFIR OTOMOBİL! Citroen Ami, RKS M5, Leapmotor T03 GÜNCEL FİYAT listesi...

Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili! 185.992, 799.000, 259.500 TL'ye SIFIR OTOMOBİL! Citroen Ami, RKS M5, Leapmotor T03 GÜNCEL FİYAT listesi...

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobilleri merak ediliyor. RKS M5, Citroen Ami ve Leapmotor T03 fiyat listesi için araştırmalar hızlandı. Sıfır araç almak isteyenler en uygun elektrikli sıfır araç fiyatları için arama motorlarına yöneldi. İşte en ucuz elektrikli araba fiyatları...

takvim.com.tr
04.05.2023 15:20 - Son Güncelleme: 04.05.2023 15:20
Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili! 185.992, 799.000, 259.500 TL’ye SIFIR OTOMOBİL! Citroen Ami, RKS M5, Leapmotor T03 GÜNCEL FİYAT listesi...

Sıfır otomobil fiyatları en çok aratılanlar arasında yer alıyor. RKS M5, Citroen Ami, Leapmotor T03 en uygun sıfır araçlar arasında bulunuyor. İşte uygun fiyatlı elektrikli sıfır araçlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili! 185.992, 799.000, 259.500 TL’ye SIFIR OTOMOBİL! Citroen Ami, RKS M5, Leapmotor T03 GÜNCEL FİYAT listesi...

CITROEN AMI

259.500 TL

Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili! 185.992, 799.000, 259.500 TL’ye SIFIR OTOMOBİL! Citroen Ami, RKS M5, Leapmotor T03 GÜNCEL FİYAT listesi...

Mayıs ayına özel aylık 5.200 TL taksit fırsatıyla satışa sunuluyor. 24 ay vadeli 100.000 TL tutarındaki krediler için geçerlidir.

Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili! 185.992, 799.000, 259.500 TL’ye SIFIR OTOMOBİL! Citroen Ami, RKS M5, Leapmotor T03 GÜNCEL FİYAT listesi...

LEAPMOTOR TÜRKİYE'DE

7 yıl önce Çin'de kurulan ve kısa sürede global pazara açılan Leapmotor, ilk olarak 2020 yılında satışa sunduğu ve insanların özellikle şehir içi ulaşımda tercih ettiği küçük boyutlu T03 modelini Türkiye'ye getirdi.

Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili! 185.992, 799.000, 259.500 TL’ye SIFIR OTOMOBİL! Citroen Ami, RKS M5, Leapmotor T03 GÜNCEL FİYAT listesi...

Bu modelin lansman fiyatı ise 799 bin TL.

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