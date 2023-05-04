Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili! 185.992, 799.000, 259.500 TL'ye SIFIR OTOMOBİL! Citroen Ami, RKS M5, Leapmotor T03 GÜNCEL FİYAT listesi...
Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobilleri merak ediliyor. RKS M5, Citroen Ami ve Leapmotor T03 fiyat listesi için araştırmalar hızlandı. Sıfır araç almak isteyenler en uygun elektrikli sıfır araç fiyatları için arama motorlarına yöneldi. İşte en ucuz elektrikli araba fiyatları...
04.05.2023 15:20 - Son Güncelleme: 04.05.2023 15:20
Sıfır otomobil fiyatları en çok aratılanlar arasında yer alıyor. RKS M5, Citroen Ami, Leapmotor T03 en uygun sıfır araçlar arasında bulunuyor. İşte uygun fiyatlı elektrikli sıfır araçlar...