Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili! 185.992, 799.000, 259.500 TL’ye SIFIR OTOMOBİL! Citroen Ami, RKS M5, Leapmotor T03 GÜNCEL FİYAT listesi...

LEAPMOTOR TÜRKİYE'DE

7 yıl önce Çin'de kurulan ve kısa sürede global pazara açılan Leapmotor, ilk olarak 2020 yılında satışa sunduğu ve insanların özellikle şehir içi ulaşımda tercih ettiği küçük boyutlu T03 modelini Türkiye'ye getirdi.