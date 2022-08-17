Türkiye’de sadece o ilde! 1 ton sipariş şimdiden verildi...Kilosu 2.500 TL’ye satılıyor! Satanı zengin ediyor!

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü balın sağımına başlandı. Sınırlı miktarda üretilen balın satışı, öncelikle talep eden hastalara yapılacak. Şu ana kadar 1 ton ön sipariş alındı, satışlar ise kooperatifler üzerinden yapılacak. Balın kilo fiyatı, bu yıl 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında değişecek.