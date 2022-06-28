Türk, soğuk, buzlu, sütlü, sütsüz kahve nasıl yapılır? Kahveseverler dikkat! Bu hatalar çok sık yapılıyor! İşte kahvenizi bir üst noktaya taşıyan detaylar!

-Kahve pişirmeden önce ilk olarak kahvenin tazeliğine bakmanız gerekir. Özellik Türk kahvesinin taze çekilmiş olması hem lezzetine hem de kokusuna yansıyacaktır. Kahvenizin taze olduğunu anlamanız için kahve taneciklerinin birbirine yapışmaması gerekir. Bunun yanında kokusu da taze ve güzel kokmalıdır. Paketli kahvelerde de son kullanma tarihine dikkat etmeniz gerekir.

- Kahvenizi pişirirken ölçüsüne de dikkat etmeniz gerekir. Az ölçüde kahve koyarsınız tadı da bir o kadar azalacaktır. Kahve ve su oranlarını göz kararı yerine ölçeklerle ekleyebilirsiniz. Bunun yanında günümüzde dijital tartılar da çok fazla kullanılmaya başlamıştır. Dijital tartı ile kahve ölçünüzü ayarlayabilirsiniz.