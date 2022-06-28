Türk, soğuk, buzlu, sütlü, sütsüz kahve nasıl yapılır? Kahveseverler dikkat! Bu hatalar çok sık yapılıyor! İşte kahvenizi bir üst noktaya taşıyan detaylar!
En iyi kahveyi içmek isteyenler çeşitli püf noktaları öğrenerek daha lezzetli hale getirmeyi amaçlıyor. Fakat çoğunlukla doğru bildiğimiz yanlışlar kahvemizin lezzetini etkiliyor. Kahve püf noktaları ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
-Kahve pişirmeden önce ilk olarak kahvenin tazeliğine bakmanız gerekir. Özellik Türk kahvesinin taze çekilmiş olması hem lezzetine hem de kokusuna yansıyacaktır. Kahvenizin taze olduğunu anlamanız için kahve taneciklerinin birbirine yapışmaması gerekir. Bunun yanında kokusu da taze ve güzel kokmalıdır. Paketli kahvelerde de son kullanma tarihine dikkat etmeniz gerekir.
- Kahvenizi pişirirken ölçüsüne de dikkat etmeniz gerekir. Az ölçüde kahve koyarsınız tadı da bir o kadar azalacaktır. Kahve ve su oranlarını göz kararı yerine ölçeklerle ekleyebilirsiniz. Bunun yanında günümüzde dijital tartılar da çok fazla kullanılmaya başlamıştır. Dijital tartı ile kahve ölçünüzü ayarlayabilirsiniz.
- Kahvenizi demleme usulü yapacaksınız suyunuzun sıcak olmasına dikkat etmelisiniz. Kahvenizi sıcak suyla demlerken bardağınıza da önceden sıcak su ekleyebilirsiniz.
-Kahvenizi demlerken musluk suyu yerine içme suyunu tercih etmelisiniz.
- Kahve filtrelerinizi düzenli bir şekilde temizlemeniz gerekir. Temiz filtre kahvenin tadını daha çok arttıracaktır.
KAHVE KAÇ DAKİKADA KÖPÜRÜR?
Şimdi kahveyi, ortalama olarak 3-4 dakika kısık ateşte pişirmeye başlayın. Baktınız ki kahveniz yavaş yavaş köpürüp kabarmaya başlıyor, o sırada köpük taşmadan, cezveyi ocaktan alın ve köpüğü eşit şekilde fincanlarınıza dağıtın. Ardından cezveyi ocağa tekrar koyun. Kahveniz ikinci kez tekrar kabaracaktır