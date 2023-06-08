Tüm faydalarını tek tek yitiriyor... Brokoliyi böyle pişirenlere üzücü haber! Meğer herkes yanlış yapıyormuş!
Brokoli, sağlık açısından birçok faydası olan bir sebzedir. Ancak doğru pişirme yöntemiyle bu faydaları en üst düzeye çıkarmak önemlidir. Bilimsel araştırmalar, brokolinin içerdiği besin maddelerinin etkisini korumak için haşlama yerine diğer pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini gösteriyor. Bunun nedeni, brokolide bulunan besin maddelerinin suda çözünen vitaminler ve mineraller gibi hassas bileşikler olmasıdır. Haşlama işlemi sırasında bu besin maddeleri suda kaybolabilir.
08.06.2023 09:33 - Son Güncelleme: 08.06.2023 09:33
Brokoliyi haşlayarak tüketenlere üzen haber geldi. Uzmanlar haşlayarak pişirmenin brokolideki tüm faydayı götürdüğünü belirtiyor. Kansere karşı koruyan, bağırsaklardaki yararlı bakterileri arttıran bu mucizeyi mutlaka önerilen şekilde tüketmeniz gerekiyor. Peki, brokoli nasıl pişirilmeli? İşte detaylar...