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Haberler Trend TUFAN geliyor! 20,21,22 Mart HAVA DURUMU raporu! İstanbul, Kilis, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Osmaniye, Diyarbakır TEK TEK UYARDI! 5 gün esir alacak...

TUFAN geliyor! 20,21,22 Mart HAVA DURUMU raporu! İstanbul, Kilis, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Osmaniye, Diyarbakır TEK TEK UYARDI! 5 gün esir alacak...

5 günlük hava durumu raporu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Havaların tekrar soğumasıyla önümüzdeki günlerde sıcaklıkların nasıl ilerleyeceği merak edildi. Meteoroloji Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır için "sarı" alarm, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa için "turuncu" alarm verdi ve sel konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu. İşte 20,21,22 Mart güncel hava durumu...

takvim.com.tr
20.03.2023 09:30 - Son Güncelleme: 20.03.2023 09:30
TUFAN geliyor! 20,21,22 Mart HAVA DURUMU raporu! İstanbul, Kilis, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Osmaniye, Diyarbakır TEK TEK UYARDI! 5 gün esir alacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni raporunu yayımladı. Buna göre çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş için turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı yapılırken, Elazığ, Malatya, Mardin, Osmaniye, Diyarbakır, Hatay, Siirt, Batman ve Kilis için sarı kodlu sağanak yağış yapıldı. İşte il il 5 günlük hava durumu...

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TUFAN geliyor! 20,21,22 Mart HAVA DURUMU raporu! İstanbul, Kilis, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Osmaniye, Diyarbakır TEK TEK UYARDI! 5 gün esir alacak...

BU HAFTA YAĞIŞ GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TUFAN geliyor! 20,21,22 Mart HAVA DURUMU raporu! İstanbul, Kilis, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Osmaniye, Diyarbakır TEK TEK UYARDI! 5 gün esir alacak...

DEPREM BÖLGESİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

TUFAN geliyor! 20,21,22 Mart HAVA DURUMU raporu! İstanbul, Kilis, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Osmaniye, Diyarbakır TEK TEK UYARDI! 5 gün esir alacak...

7 KENT İÇİN "SARI" 4 İL İÇİN "TURUNCU" ALARM

Meteoroloji Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır için "sarı" alarm, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa için "turuncu" alarm verdi ve sel konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu.

TUFAN geliyor! 20,21,22 Mart HAVA DURUMU raporu! İstanbul, Kilis, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Osmaniye, Diyarbakır TEK TEK UYARDI! 5 gün esir alacak...

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerde güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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