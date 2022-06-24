TOKİ 2022 başvuruları ne zaman? TOKİ İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Diyarbakır 2022 başvuruları başladı mı? toki.gov.tr İşte yeni projeler...
TOKİ 2022 başvuru için birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Ev satın almak isteyenler TOKİ'deki yeni projeleri merak eidyor. Peki, TOKİ yeni projeleri neler? TOKİ 2022 başvuruları ne zaman? TOKİ başvuruları İstanbul başladı mı? İşte merak edilenler...
TOKİ 2022 başvuruları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOKİ 2022 bavşvuruları ne zaman sorusu yer aldı. Ev alma hayali kuranlar yeni projeleri ve duyuruları yakından takip etmeye başladı. İşte TOKİ tarafından yapılacak olan yeni projeler ve başvuru şartları...
29 ile 30 Haziran'da gerçekleşecek olan satışlarda ÜFE oranı altı aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulamaya konulacak. Kentsel Dönüşüm ve Konut Projelerine kaynak sağlamak amacıyla düzenlenen açık artırma Ankara'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, İstanbul'da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. İsteyenler, açık artırmaya çevrimiçi olarak da katılabilirler.
Yapılacak olan açık artırmada; İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Antalya, Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Uşak'taki arsalar 29 Haziran'da; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Kayseri, Sivas, Çorum, Aksaray, Elazığ, Afyonkarahisar, Amasya, Kastamonu, Kırıkkale, Samsun, Kars, Hakkari illerindeki muhtelif arsalar ise 30 Haziran'da satılacak.
TOKİ PROJELERİNE OLUMLU TEPKİLER GELİYOR
TOKİ'nin 27 ilde satışa çıkaracağı arsa haberleri ev hayali olan çiftleri bir hayli mutlu etti. İzin günlerinde gezmeye çıkan ve yıllardır hayalleri kendi arsaları üzerine bir ev inşa etmek olan olduğunu söyleyen Cemil Can ve Burçak çifti, TOKİ tarafından 29-30 Haziran'da düzenlenecek müzayedeye katılarak istedikleri arsayı alacaklarını söyledi. Müzayedede projelerine uygun bir arsa almayı planladıklarını aktaran çift, "TOKİ'nin projelerine denk geldik. Bizim inşa etmek istediğimiz evin arsa tipleri tam orada. Eşimle beraber araştırıp karar verdik" dedi.
Megakent'e 10 bin konut
Dar gelirli ailelerin yüzünü güldüren TOKİ 100 bin konut projeleri kapsamında İstanbul'da tam 10 bin konut hayata geçirilecek. Kura çekilişlerinin tamamlandığı TOKİ İstanbul projeleri Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir'de yükselecek. Projeler için başvurular 16 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında kabul edilmişti.
İstanbulluların ev sahibi olacağı 100 bin konut TOKİ Tuzla projesinde 5 bin 750 konut, Arnavutköy projesinde 3 bin 750 konut, Başakşehir projesinde ise 500 konut yer alacak.