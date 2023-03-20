Togg T10X ön siparişi 5 soru 5 cevap! Togg ön sipariş verirken dikkat edilmesi gerekenler! Premium, e-Cüzdan, iade, Mavi kart...
Türkiye'nin otomobili Togg için ön sipariş veren kişi sayısı 41 bin oldu. Yerli otomobil Togg'un ilk modeli T10X için ön sipariş sürecinde vatandaşlardan bir çok soru yöneltiliyor. Bu sorulara yanıt olarak Togg resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapıldı. ''T10X ön sipariş süreciyle ilgili sıkça sorulan soruları sizin için cevapladık.'' başlıklı paylaşımda tüm sorulara yanıt verildi. İşte o sorular ve yanıtları...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Togg T10x sipariş sayısının 41 bin olduğunu belirtirken paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "'Yapamazsınız', 'Hani fabrikası nerede', 'Neresi yerli ki', 'Fabrikada üretim bandı yok ithal bunlar', '2 milyon liradan aşağı olmaz, kimse almaz' Bu cümleleri kuranları hatırladınız değil mi? Bugün itibarıyla Togg T10x siparişi 41 bin oldu!" Togg sahibi olmak isteyenler için sıkça sorulan sorulara yanıt verildi. İşte Togg ön sipariş verirken dikkat edilmesi gerekenler!
TOGG ÖN SİPARİŞ TARİHİ 2023!
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön siparişler çekilişle belirlenecek. 16-27 Mart tarihleri arasında App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.
ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?
28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.
TOGG ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?
2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg.com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından "Akıllı Cihaz Konfigüratörü"ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek, istedikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek.
Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, 'Türkiye'nin Renkleri'yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebilecek. Dilerlerse akıllı cihazın bulunduğu ortamı değiştirerek beğendikleri dış rengin T10X üzerinde güneşli bir havada nasıl göründüğünü de görebilecek.
Dış rengi belirleyen kullanıcılar, bir sonraki adımda T10X'in jant seçenekleri arasından seçim yapıp, iç tasarımı keşfetmeye geçecek.