Togg T10X ön siparişi 5 soru 5 cevap! Togg ön sipariş verirken dikkat edilmesi gerekenler! Premium, e-Cüzdan, iade, Mavi kart...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Togg T10x sipariş sayısının 41 bin olduğunu belirtirken paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "'Yapamazsınız', 'Hani fabrikası nerede', 'Neresi yerli ki', 'Fabrikada üretim bandı yok ithal bunlar', '2 milyon liradan aşağı olmaz, kimse almaz' Bu cümleleri kuranları hatırladınız değil mi? Bugün itibarıyla Togg T10x siparişi 41 bin oldu!" Togg sahibi olmak isteyenler için sıkça sorulan sorulara yanıt verildi. İşte Togg ön sipariş verirken dikkat edilmesi gerekenler!