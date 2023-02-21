Ticaret Bakanlığı’ndan araç alacaklara AVANTADAN otomobil! 2005 model Audi A4 257 bin TL! Hyundai, Seat, Volkswagen CC bu fiyata görmediniz...

En uygun ikinci el otomobil fiyatları araba almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından konulan ilanlar araba almak isteyen binlerce kişi tarafından merak edildi. Değerinin çok daha altındaki fiyatlarla satışa sunulan otomobiller büyük ilgi gördü. Auidi, Mercedes, Seat, Opel, Renault ve birçok model için daha önce görmediğiniz fiyatlar verildi. İşte 2023 Şubat Ticaret Bakanlığı satılık otomobil ilanları...