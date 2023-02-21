Ticaret Bakanlığı'ndan araç alacaklara AVANTADAN otomobil! 2005 model Audi A4 257 bin TL! Hyundai, Seat, Volkswagen CC bu fiyata görmediniz...
Ticaret Bakanlığı satılık araç ilanları merak ediliyor. Lüks araçların 300-400 bin bandında yer alması, ilanlara olan talebi arttırdı. Araç alacak vatandaşlar en uygun ikinci el otomobil fiyatları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Ticaret Bakanlığı satılık 2. el araba fiyatları.
21.02.2023 09:12 - Son Güncelleme: 21.02.2023 09:12
En uygun ikinci el otomobil fiyatları araba almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından konulan ilanlar araba almak isteyen binlerce kişi tarafından merak edildi. Değerinin çok daha altındaki fiyatlarla satışa sunulan otomobiller büyük ilgi gördü. Auidi, Mercedes, Seat, Opel, Renault ve birçok model için daha önce görmediğiniz fiyatlar verildi. İşte 2023 Şubat Ticaret Bakanlığı satılık otomobil ilanları...