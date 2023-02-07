tdth.afad.gov.tr DEPREM RİSKİ SORGULAMA! Yakında deprem olur mu? İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Deprem beklenen riskli iller! Uzman yorumları...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından 10 il zarar gördü. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 5.434'e yükseldi. Bu kapsamda sosyal medya üzerinden İstanbul ve çevresinde depremin olup olmayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, Yakında deprem olur mu? İstanbul'da deprem bekleniyor mu? İşte tdth.afad.gov.tr DEPREM RİSKİ SORGULAMA!
Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçesinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medyada bu depremin Büyük Marmara depremini de tetikleyeceğine yönelik iddialar yer almaya başladı. Bu nedenle arama motorlarında, "tdth.afad.gov.tr deprem sorgulama ekranı" araştırılmaya başlandı. Peki, Yakında deprem olur mu? İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Deprem beklenen riskli iller haberimizde...
İSTANBUL'DA DEPREM OLUR MU?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli dün gece gerçekleşen 7.7. ve öğle saatlerinde Kahramanmaraş Ekinözü'nde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
"FARKLI BİR FAY PARÇACIĞINDA MEYDANA GELDİ"
Özener, "Sabaha karşı 04.17'de olan bir deprem vardı 7.7 büyüklüğünde. 13.24'te de Kahramanmaraş Ekinözü'nde 7.6 büyüklüğünde bir depremle daha karşılaştık. Bu deprem sabahki depremin kuzeyinde olan bir deprem. Farklı bir fay parçacığında. Bir önceki depremin 198 tane artçısı vardı. Sürekli artıyor bu sayı. Diğer depremin de yaklaşık 21 adet artçısı bulunmakta. Bunlardan biri 6.0 büyüklüğünde, 2 tanesi 5.8 büyüklüğünde. Bu artçılar devam ediyor" dedi.
"ARTÇI SAYISININ OLDUKÇA FAZLA OLACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"
Artçı depremlerin haftalarca, aylarca sürmesinin beklendiğini aktaran Özener, "Bodrum- Kos depreminin 9 bin tane artçısı vardı. 17 Ağustos'ta 18 bin artçı deprem kaydetmiştik. Peş peşe olan bu iki depremde de artçı sayısının oldukça fazla olacağını söyleyebilirim" şeklinde konuştu.