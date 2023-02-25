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Haberler Trend Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan... Şahin gibi gözü olanlar civcivin yerini çözdü bile! Bulamayanlar faka basıyor!

Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan... Şahin gibi gözü olanlar civcivin yerini çözdü bile! Bulamayanlar faka basıyor!

İnsan beyni farklı açılardan farklı algılar oluşturan şeyleri veya görüntüleri farklı görebiliyor. Size keyifli vakit geçireceğiniz bir içerik sunuyoruz. Görselde atlar, tavuklar, koyunlar, ördekler, domuzlar, köpekler, inekler ve kediler gibi pek çok hayvanla dolu bir çiftlik göreceksiniz. Sadece iyi bir bakış açısına sahip kişiler, çiftliğin içine gizlenmiş civcivi saniyeler içerisinde görebiliyor. Peki, tavuğun çiftliğin içindeki civcivi bulmasına yardım edebilir misiniz? Şimdi aramaya başlayabiliriz.

25.02.2023 13:07 - Son Güncelleme: 25.02.2023 13:07
Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan... Şahin gibi gözü olanlar civcivin yerini çözdü bile! Bulamayanlar faka basıyor!

Sizler için "Tavuk mu yumurtadan, yumurtatavuktan..." sorusunu akıllara getiren bir optik illüzyon bulduk. Bu görsel görüşünüzün ne kadar keskin olduğunu test etmek için bir zeka oyunu olarak hazırlanmıştır. Bulmaca internet kullanıcılarını tavuğun çiftliğin içindeki kayıp civcivini görmeye davet ediyor. Şimdi sizlerden bir çiftliğin resmedildiği bu görselde civcivleri bulmanızı istiyoruz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan... Şahin gibi gözü olanlar civcivin yerini çözdü bile! Bulamayanlar faka basıyor!

CİVCİV NEREDE?

Görsele şimdi yakından bakın ve çiftlikte saklanan civcivi bulmaya çalışın.

Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan... Şahin gibi gözü olanlar civcivin yerini çözdü bile! Bulamayanlar faka basıyor!

Takılıp kaldıysanız ve civcivi bulamıyorsanız ilk ipucunuz geliyor.

Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan... Şahin gibi gözü olanlar civcivin yerini çözdü bile! Bulamayanlar faka basıyor!

ŞİMDİ İYİCE ODAKLANIN

İneklerin ve köpeklerin olduğu tarafa dikkatlice bakmaya çalışın.

Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan... Şahin gibi gözü olanlar civcivin yerini çözdü bile! Bulamayanlar faka basıyor!

O alanda bir farklılık olduğunu göreceksiniz.

SON DAKİKA