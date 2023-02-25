Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan... Şahin gibi gözü olanlar civcivin yerini çözdü bile! Bulamayanlar faka basıyor!

Sizler için "Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan..." sorusunu akıllara getiren bir optik illüzyon bulduk. Bu görsel görüşünüzün ne kadar keskin olduğunu test etmek için bir zeka oyunu olarak hazırlanmıştır. Bulmaca internet kullanıcılarını tavuğun çiftliğin içindeki kayıp civcivini görmeye davet ediyor. Şimdi sizlerden bir çiftliğin resmedildiği bu görselde civcivleri bulmanızı istiyoruz.