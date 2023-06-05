Tam 3 ay boyunca sürecek! O illerde şimdiden kendini göstermeye başladı! Türkiye’ye felaket adım adım yaklaşıyor!

Türkiye'nin hava durumu ve iklim değişiklikleri konusunda uzman meteorologları, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Son sosyal medya paylaşımında hava durumu tahmin uzmanı Kerem Ökten, Türkiye'nin gelecek 3 ayını etkileyecek önemli bir bilgiyi duyurdu. El Nino etkisiyle beraber Türkiye'nin yağış miktarında artış yaşayacağını belirten Ökten, yaz aylarının da bol yağışlı geçeceğini ifade etti. Bu gelişme, yaz mevsimini seven vatandaşlar için üzücü bir haber olmuştur.