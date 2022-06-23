Son dakika: Rakamlar nihayet netleşti! 3 bin 68 lira ve 8 bin 560 TL müjdesi! Temmuz’da en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar?

Sadece Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verilerine göre bile yüzde 35'lik bir zam net görünüyor. Bu rakamlara göre en düşük memur emeklisi maaşı 4 bin 289 TL'den, 5 bin 790 liraya yükselecek.