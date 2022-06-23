Son dakika: Rakamlar nihayet netleşti! 3 bin 68 lira ve 8 bin 560 TL müjdesi! Temmuz'da en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar?
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre emekli ve memur maaşlarında yapılacak zam oranları da netlik kazandı. Temmuz ayında açıklanacak 6 aylı enflasyon rakamlarına göre yapılacak zam oranları belli olacak. Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise yüzde 40 oranına işaret etti. Pek, 2022 Temmuz emekli ve memur maaşları zam oranı ne kadar olacak? İşte detaylar
23.06.2022 16:26 - Son Güncelleme: 23.06.2022 16:28