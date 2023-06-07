Sizi zengin edecek! İçinde servet değerinde altın var! Herkesin evinde olan o eşya altın parası ediyor! Sakın atmayın!
Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, evlerimizde kullanmadığımız eski cihazlar birer hazine haline gelebilir. Akıllı cep telefonları, bilgisayarlar, televizyonlar ve tabletler gibi yeni çıkan cihazlar kısa sürede işlevselliğini kaybedebilir ve değiştirilme ihtiyacı doğurabilir. Cep telefonları, bilgisayarlar, televizyonlar ve diğer elektronik cihazların içerisinde paladyum altın kullanımı oldukça yaygındır. Elektrik kasanlarının içerisindeki iletkenliği arttırmak amacıyla paladyum altın kullanılmaktadır.
Teknoloji sürekli olarak ilerliyor ve yeni ürünler piyasaya sürülüyor. Bu süreçte, daha önce heyecanla satın aldığımız cihazlar eskimiş ve kullanılmaz hale gelmiş olabilir. Ancak, bu cihazlar içerisinde küçük servetler saklıyor olabilir. Eski cihazların arızalanması durumunda bile, içerisindeki parçaların üst modele geçiş için kullanılabildiği bilinmektedir.
Türkiye genelinde her bireyin en az iki cep telefonuna sahip olduğu ve ülke genelinde 72 milyon mobil ve 90 milyon telekomünikasyon cihazının bulunduğu verilerle ortaya çıkmıştır. Bu süreçte sona eren teknolojik cihazlar artık birer servetin altında yatıyor.
Türkiye'deki Cep Telefonu Kullanımı
Resmi verilere göre, Türkiye'de her yıl kişi başına ortalama 8 kg elektronik atık üretilmektedir. Ne yazık ki, bu atıkların büyük bir bölümü çöpe gitmektedir.
Ancak, çöpe giden cihazların içerisinde değerli parçaların bulunduğu ve günümüzdeki enflasyon, döviz kuru ve çip krizi gibi etkenlerle birlikte elektronik cihazların değerinin her geçen gün arttığı bilinmektedir.