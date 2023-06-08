ASGARİ ÜCRETTE ZAM PAZARLIĞI! Komisyon ne zaman toplanacak? Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak?
Asgari ücrete ara zam için düğmeye basıldı. Asgari Ücret Komisyonu'nun toplanması için hazırlıklara başlanırken, merak edilen detaylara ilişkin ipuçları geliyor. Peki görüşmeler ne zaman başlayacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte detayları...
08.06.2023 10:29 - Son Güncelleme: 08.06.2023 10:29
Yeni kabinenin göreve başlamasının ardından sıra vatandaşın gelirini, refahı artıracak adımlara geldi. Yoğun bir gündemi bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın masasındaki öncelikli konulardan biri de asgari ücret.
Bakan Işıkhan, Temmuz'da yapılacak ara zam için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplantıya çağıracak. Komisyonun en erken önümüzdeki hafta toplanması bekleniyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyonun belirleyeceği yeni asgari ücret 1 Temmuz itibariyle uygulamaya girecek.
İLK KRİTER ENFLASYON
Yeni asgari ücret belirlenirken en önemli kriter enflasyon olacak. Bu yıl gerçekleşen enflasyon burada önemli bir veri olacak. Refah payı da dikkate alınacak.