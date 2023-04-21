Sıfır otomobillerde büyük kampanya! Vatandaş sıraya girdi! Polo 329.000 TL, Fiat Egea 288.000 TL, Seat Ibiza 327.000 TL, Renault Clio 306.000 TL!
Araba fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşları ikinci el arabalar yerine sıfır kilometre otomobiller almaya yöneltiyor. Devletin belirli oranda engelli olan vatandaşlara sıfır kilometre otomobil alımında ÖTV ödememe hakkı vermesi, bu kişilerin araba fiyatlarından önemli ölçüde tasarruf etmelerine olanak tanıyor. Peki, Nisan ayında ÖTV'siz satın alınabilecek en ucuz araçlar hangileri?
21.04.2023 15:36 - Son Güncelleme: 21.04.2023 15:37
Seat Ibiza:
Nisan 2023 fiyatlarına göre sıfır kilometre Seat Ibiza 555.000 TL'ye satın alınabiliyor. Engelli raporu olduğu için ÖTV ödemeyecekler bu otomobili 327.000 TL'ye satın alabilecekler.