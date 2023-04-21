Sıfır otomobillerde büyük kampanya! Vatandaş sıraya girdi! Polo 329.000 TL, Fiat Egea 288.000 TL, Seat Ibiza 327.000 TL, Renault Clio 306.000 TL!

Volkswagen Polo:

Engelli muafiyeti ile satın alınabilecek bir araç da Volkswagen Polo oldu. Bu çok tercih edilen araç için Nisan ayı fiyatı 559.400 TL olarak açıklandı. ÖTV'siz bir şekilde bu otomobili satın alma hakkı olanlar Volkswagen Polo'yu sadece 329.000 TL ödeyerek satın alabiliyorlar.