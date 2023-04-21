Vav TV İzle
Haberler Trend Sıfır otomobillerde büyük kampanya! Vatandaş sıraya girdi! Polo 329.000 TL, Fiat Egea 288.000 TL, Seat Ibiza 327.000 TL, Renault Clio 306.000 TL!

Sıfır otomobillerde büyük kampanya! Vatandaş sıraya girdi! Polo 329.000 TL, Fiat Egea 288.000 TL, Seat Ibiza 327.000 TL, Renault Clio 306.000 TL!

Araba fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşları ikinci el arabalar yerine sıfır kilometre otomobiller almaya yöneltiyor. Devletin belirli oranda engelli olan vatandaşlara sıfır kilometre otomobil alımında ÖTV ödememe hakkı vermesi, bu kişilerin araba fiyatlarından önemli ölçüde tasarruf etmelerine olanak tanıyor. Peki, Nisan ayında ÖTV'siz satın alınabilecek en ucuz araçlar hangileri?

takvim.com.tr
21.04.2023 15:36 - Son Güncelleme: 21.04.2023 15:37
Sıfır otomobillerde büyük kampanya! Vatandaş sıraya girdi! Polo 329.000 TL, Fiat Egea 288.000 TL, Seat Ibiza 327.000 TL, Renault Clio 306.000 TL!

Engelli vatandaşlar, sıfır kilometre otomobil alımlarında ÖTV ödememe hakkına sahiptirler. Bu hak, yüzde 90 ve üzeri engelli raporuna sahip olanlar ile gaziler, şehit yakınları, harp ve vazife malulleri gibi gruplar için geçerlidir.

Sıfır otomobillerde büyük kampanya! Vatandaş sıraya girdi! Polo 329.000 TL, Fiat Egea 288.000 TL, Seat Ibiza 327.000 TL, Renault Clio 306.000 TL!

Engelli raporu olan vatandaşlar, ÖTV'siz olarak sıfır kilometre araba satın alabilirler. Bu durumda sıfır arabaların fiyatları, ikinci el arabaların bile altına düşebiliyor.

Sıfır otomobillerde büyük kampanya! Vatandaş sıraya girdi! Polo 329.000 TL, Fiat Egea 288.000 TL, Seat Ibiza 327.000 TL, Renault Clio 306.000 TL!

Nisan Ayında ÖTV'siz Satın Alınabilecek En Ucuz Arabalar

Nisan ayında, engelli vatandaşlar için ÖTV'siz satın alınabilecek en ucuz araçlar arasında yer alan modeller şunlardır:

Sıfır otomobillerde büyük kampanya! Vatandaş sıraya girdi! Polo 329.000 TL, Fiat Egea 288.000 TL, Seat Ibiza 327.000 TL, Renault Clio 306.000 TL!

Seat Ibiza:

Nisan 2023 fiyatlarına göre sıfır kilometre Seat Ibiza 555.000 TL'ye satın alınabiliyor. Engelli raporu olduğu için ÖTV ödemeyecekler bu otomobili 327.000 TL'ye satın alabilecekler.

Sıfır otomobillerde büyük kampanya! Vatandaş sıraya girdi! Polo 329.000 TL, Fiat Egea 288.000 TL, Seat Ibiza 327.000 TL, Renault Clio 306.000 TL!

Volkswagen Polo:

Engelli muafiyeti ile satın alınabilecek bir araç da Volkswagen Polo oldu. Bu çok tercih edilen araç için Nisan ayı fiyatı 559.400 TL olarak açıklandı. ÖTV'siz bir şekilde bu otomobili satın alma hakkı olanlar Volkswagen Polo'yu sadece 329.000 TL ödeyerek satın alabiliyorlar.

SON DAKİKA