Sadece tek bir kaşıkla yarı yarıya inecek! 250 TL düşük elektrik faturası için bunu yapın! 300,400,500,600,700,900,90 TL fatura ödemeye son!

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE 1 KAŞIK KARBONAT EKLEYİN VE GÖRÜN

Karbonat çamaşırların daha düşük ısıda ve hızlı bir şekilde yıkanmasını sağlıyor 40 derecede belki de daha kısa bir programda ve daha az deterjanla yıkayabilirsiniz.