Eski aşklara dikkat! Mutlu son yaklaşıyor! Merkür retrosu ne zaman bitecek? Yengeç, Oğlak, İkizler, Yay en çok size zararı var...
Retronun etkilerinin neler olduğu, hangi burcu nasıl etkileyeceği ise astroloji meraklılarınca araştırılıyor. Bu hafta Merkür de 3 haftalık geri hareketine başlıyor. Özellikle birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda yanlış anlaşılmalar olabilir, iş için kullandığınız elektronik aletler sapıtabilir. Eski sevgililer dönüş için adımlar atabilir. Peki, Merkür Retrosu ne zaman bitecek? Merkür Retrosu'nda neler olur?
MERKÜR RETROSU HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
10 Eylül tarihinde Terazi burcunda meydana gelecek Merkür Retro'su, 3 Ekim günü Başak burcunda tamamlanacak.
10 Eylül- 3 Ekim Merkür Retrosundan etkilenecek burçlar:
Yengeç
Oğlak
Terazi
Koç
MERKÜR RETROSUNUN ETKİLERİ
Gezegenler gerilemeler olarak hareket ettiklerinde, görevleri de içe döner. Bu, özellikle Merkür ile bağlanan alanlarda, yaşamımıza iç içe geçme ve yansıtma zamanı olabilir.
Merkür iç enerjisi bizi bu sorgulama sürecinde destekleyerek hiç aklımıza gelmeyen şeyleri sorgulatabilir.
Ayrıca, bunları başlatmak için en iyi an olmasa bile bize bazı yenilikçi fikirler verebilir. Yaşamın bu alanlarını daha iyi tanıyarak dinlememizin zamanıdır.
Çünkü Merkür gerilemesinin ne zaman gerçekleşeceğini önceden bildiğimiz için, takvimimizde, projelerimiz ve hedeflerimizle yolda kalmamıza yardımcı olacak güçlü bir işaretleyici haline gelebilir.
Örneğin, her Merkür gerilemesinde iletişim, karar verme, mesleki yaşam, seyahat, vb. İşlerimizde nasıl yaptığımızdan bir ay önce kendimize sorabilir ve bu işlerde tamamlamak istediğimiz herhangi bir iş olup olmadığını kendinize sorabilirsiniz.
Hata yapmanıza neden olan kafa yapınızı ve hayat görüşlerinizi bu Merkür gerilemesinde değiştirebilirsiniz. Bazı şeyleri telafi edemeyebilirsiniz ama en azından bir daha tekrarlamamanıza olanak sağlayacaktır.