Sabah uyanamayanlara, uyku sorunu çekenlere mucize gibi gelecek 4 tavsiye! Artık yataktan zıpkın gibi fırlayacaksınız. İlk olarak güneş ışığına maruz kalmak, uyku problemleri için büyük bir fayda sağlıyor. Çoğu insan kapalı ortamlarda çalıştığı için fazla insanlar güneş ışığı alamıyor. Bu kapsamda güneşin etkili olduğu saatlerde yürüyüş yapmak, uyku problemleri için faydalı oluyor. Sizlere bu nedenle güneş ışığından fazla abartmadan faydalanmayı ilk tavsiye olarak sunuyoruz.