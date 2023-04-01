Nisan geldi! Altını olan herkes şimdi baksın! Kuyumcular insanla doldu taştı! Gram altın bu tarihte 1550 TL! 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...
Altın fiyatları, yatırımcıların dünyanın her yerinde dikkatle takip ettiği bir konudur. Özellikle küresel bankacılık sisteminde yaşanan endişeler, altının güvenli liman olarak tercih edilmesine sebep oldu ve hızlı yükselişlerin etkisinde kaldı. Ancak son günlerde, altın fiyatlarında yaşanan düşüş, yatırımcılar için bir endişe kaynağı haline geldi. Bu makalede, altın fiyatlarının küresel bankacılık sistemindeki endişelerden nasıl etkilendiği ve yatırımcılar için ne anlama geldiği tartışılacaktır. Altın fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Örneğin, altın talebi, altın arzı, ülkelerin para politikaları, döviz kurları ve küresel ekonomik durum altın fiyatlarını etkileyen faktörlerdir.
Küresel bankacılık sistemindeki endişeler, altının güvenli liman olarak tercih edilmesine sebep oldu ve hızlı yükselişlerin etkisinde kaldı. Özellikle, Avrupa'daki ekonomik kriz, Brexit gibi küresel çapta etkili olaylar ve ABD'nin ekonomik politikalarındaki belirsizlik, altın fiyatlarını etkiledi. Son dakika açıklamasına göre, Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, gram altının 1550 liraya kadar çıkacağı tarihi duyurdu. Altın fiyatları geçen hafta Amerika'da yaşanan banka krizinden sonra yükselişe geçmişti. Gram altın fiyatı şu anda 1210 lira seviyesinde seyrediyor.
Gram Altın Yükselişte: Geçen Hafta Yaşanan Banka Krizi ve Uzmanların Tahminleri
Gram altın fiyatları, geçtiğimiz hafta yaşanan banka krizinden sonra yükselişe geçmişti. Şu an ise yatay bir seyir izliyor. Bu yazıda, ons altın tahminlerinden İslam Memiş'in açıklamalarına kadar uzmanların altın fiyatlarına ilişkin tahminlerine göz atacağız.
Geçen hafta 1220 liraya kadar çıkan gram altın, şu saatlerde 1210 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın fiyatı ise 1982 TL seviyesinde seyrediyor.
İslam Memiş'ten Altın Fiyatlarına Dair Yeni Tahminler
İslam Memiş, altın fiyatları konusunda yaptığı tahminlerle adından sıkça söz ettiren bir isimdir. Memiş son açıklamasında, gram ve çeyrek altın fiyatlarına dair yeni tahminlerini paylaştı.