Nisan geldi! Altını olan herkes şimdi baksın! Kuyumcular insanla doldu taştı! Gram altın bu tarihte 1550 TL! 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Küresel bankacılık sistemindeki endişeler, altının güvenli liman olarak tercih edilmesine sebep oldu ve hızlı yükselişlerin etkisinde kaldı. Özellikle, Avrupa'daki ekonomik kriz, Brexit gibi küresel çapta etkili olaylar ve ABD'nin ekonomik politikalarındaki belirsizlik, altın fiyatlarını etkiledi. Son dakika açıklamasına göre, Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, gram altının 1550 liraya kadar çıkacağı tarihi duyurdu. Altın fiyatları geçen hafta Amerika'da yaşanan banka krizinden sonra yükselişe geçmişti. Gram altın fiyatı şu anda 1210 lira seviyesinde seyrediyor.