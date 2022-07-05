Vav TV İzle
Haberler Trend PTT personel alımı 2022| En az 6.000 TL maaş! KPSS şartsız başvurular başladı mı? PTT personel alımı 2022 başvuru şartları...

PTT personel alımı 2022| En az 6.000 TL maaş! KPSS şartsız başvurular başladı mı? PTT personel alımı 2022 başvuru şartları...

PTT personel alımı 2022 vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. En sık aratılanlar arasında ise PTT personel alımı 2022 ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
05.07.2022 09:14 - Son Güncelleme: 05.07.2022 09:23
PTT personel alımı 2022| KPSS şartsız başvurular başladı mı? PTT personel alımı 2022 başvuru şartları...

PTT personel alımı 2022 başvuruları ilgiyle takip ediliyor. Oldukça iyi şartlara sahip olan PTT'de çalışmak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. PTT başvuru şartları ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
PTT personel alımı 2022| KPSS şartsız başvurular başladı mı? PTT personel alımı 2022 başvuru şartları...

2022 PTT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,
18 yaşını doldurmuş ve 36 yaşından gün almamış olan,
Uyuşturucu madde kullanmamış,
Askerlik ile bir ilişiği kalmamış,
Açılan kadroya akademik olarak yeterli,
Disiplin suçu sebebi ile işten atılmamış,
Terör ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş kişileri bünyesinde istihdam ediyor.

PTT personel alımı 2022| KPSS şartsız başvurular başladı mı? PTT personel alımı 2022 başvuru şartları...

PTT bünyesinde çalışmak isteyenler, öncelikle PTT tarafından zorunlu tutulan işe müracaat formunu eksiksiz bir şekilde doldurmalıdır. Başvuru formunu dolduran adaylar, kurumun uygun görmesi takdirde yazılı ve sözlü sınavlardan oluşan işe alım sınavlarına girmeye hak kazanır.

PTT personel alımı 2022| KPSS şartsız başvurular başladı mı? PTT personel alımı 2022 başvuru şartları...

Yazılı sınavlar için belirlenen baraj puanı aşan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sözlü sınav yani mülakatı geçen adaylar, PTT personeli olarak çalışmaya hak kazanırlar. Çalışacakları pozisyona göre eğitime alınan personel en kısa sürede görev yapacağı bölgeye atanır.

PTT personel alımı 2022| KPSS şartsız başvurular başladı mı? PTT personel alımı 2022 başvuru şartları...

PTT 2022 YAZILI SINAV NE ZAMAN?

PTT güncel olarak personel alımına ilişkin bir açıklama yapmadı. Personel alımı ile ilgili çalışmalar yaptığı bilinen PTT'nin kısa süre içerisine resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru yapması bekleniyor.

SON DAKİKA