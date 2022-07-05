PTT personel alımı 2022| En az 6.000 TL maaş! KPSS şartsız başvurular başladı mı? PTT personel alımı 2022 başvuru şartları...

2022 PTT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,

18 yaşını doldurmuş ve 36 yaşından gün almamış olan,

Uyuşturucu madde kullanmamış,

Askerlik ile bir ilişiği kalmamış,

Açılan kadroya akademik olarak yeterli,

Disiplin suçu sebebi ile işten atılmamış,

Terör ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş kişileri bünyesinde istihdam ediyor.