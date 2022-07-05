PTT personel alımı 2022| En az 6.000 TL maaş! KPSS şartsız başvurular başladı mı? PTT personel alımı 2022 başvuru şartları...
PTT personel alımı 2022 vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. En sık aratılanlar arasında ise PTT personel alımı 2022 ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
05.07.2022 09:14 - Son Güncelleme: 05.07.2022 09:23
2022 PTT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,
18 yaşını doldurmuş ve 36 yaşından gün almamış olan,
Uyuşturucu madde kullanmamış,
Askerlik ile bir ilişiği kalmamış,
Açılan kadroya akademik olarak yeterli,
Disiplin suçu sebebi ile işten atılmamış,
Terör ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş kişileri bünyesinde istihdam ediyor.