Prim ve yaş indirimi detayları belli oldu! EYT dahil 1.1 milyon kişiye erken emeklilik şansı veriliyor

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Türkiye'de emeklilik sistemiyle ilgili önemli bir adım atılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi için yoğun bir çalışma içinde olduklarını açıkladı. Bu dönüşümün, binlerce esnaf ve Bağ-Kur sigortalısının emeklilik hayalini gerçeğe dönüştüreceği belirtiliyor.