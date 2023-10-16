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Prim ve yaş indirimi detayları belli oldu! EYT dahil 1.1 milyon kişiye erken emeklilik şansı veriliyor

Türkiye'de binlerce küçük esnafın emeklilik hayali yaklaşıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kapsamında Bağ-Kur prim gün sayısı 7200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitleniyor. Bu adım, birçok esnafın emeklilik hakkına kavuşmasını sağlayacak. Peki, prim indirimi ne zaman gelecek? Kimler yararlanacak? İşte konuya dair merak edilenler haberimizde...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 08:24 Güncelleme 16 Ekim 2023, 10:49
Prim ve yaş indirimi detayları belli oldu! EYT dahil 1.1 milyon kişiye erken emeklilik şansı veriliyor 1

Türkiye'de emeklilik sistemiyle ilgili önemli bir adım atılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi için yoğun bir çalışma içinde olduklarını açıkladı. Bu dönüşümün, binlerce esnaf ve Bağ-Kur sigortalısının emeklilik hayalini gerçeğe dönüştüreceği belirtiliyor.

Prim ve yaş indirimi detayları belli oldu! EYT dahil 1.1 milyon kişiye erken emeklilik şansı veriliyor 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi için çalıştıklarını belirterek, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanıyacaklarını söyledi.

Prim ve yaş indirimi detayları belli oldu! EYT dahil 1.1 milyon kişiye erken emeklilik şansı veriliyor 3

Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasının ardından esnaf erken emeklilik için gün saymaya başladı. Torba yasayla Bağ-Kur'luların prim koşulu 9 bin günden 7200'e inecek.

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