EYT'den sonra 5 maddeli erken emeklilik tablosu ortaya çıktı! 2000-2008 arası SGK'lılar kapsama dahil edilecek! 50-55 yaşında...

Türkiye'de emeklilik konusundaki beklentileri ve talepleri karşılamak amacıyla çalışmalar yürütülmeye devam ediyor. Son gelişmelere göre, Bağ-Kur sigortalılarının prim gün sayısının 7.200'e düşürülmesi için harekete geçildi. Bu adım, 2 milyon 250 bin vatandaşın emeklilik yolunun açılması anlamına geliyor. İşte, Bağ-Kur prim gün sayısı eşitleme sürecine dair en son gelişmeler...
BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI DÜŞECEK Mİ?
Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gerekli talimatları aldıklarını dile getiren Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:
"7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz."
EYT PRİM GÜN SAYISI NE KADAR?
EYT düzenlemesiyle 5000 ila 5975 arasında değişen kademeli prim gün sayısı ve çalışma yılı aynı kalırken, emeklilik için yaş şartı kalktı.
SSK'lı kadın çalışanlar 20 çalışma yılını (hizmet yılı) ve ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5000 ila 5975 prim günü doldurmaları; erkek çalışanlar ise 25 çalışma yılını ve ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5000 ila 5975 prim günü doldurmaları halinde yaşa bakılmadan emekli olabilecek.