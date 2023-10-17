EYT'den sonra 5 maddeli erken emeklilik tablosu ortaya çıktı! 2000-2008 arası SGK'lılar kapsama dahil edilecek! 50-55 yaşında...

1 Türkiye'de emeklilik konusundaki beklentileri ve talepleri karşılamak amacıyla çalışmalar yürütülmeye devam ediyor. Son gelişmelere göre, Bağ-Kur sigortalılarının prim gün sayısının 7.200'e düşürülmesi için harekete geçildi. Bu adım, 2 milyon 250 bin vatandaşın emeklilik yolunun açılması anlamına geliyor. İşte, Bağ-Kur prim gün sayısı eşitleme sürecine dair en son gelişmeler...

2 BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI DÜŞECEK Mİ?

Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gerekli talimatları aldıklarını dile getiren Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi: "7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz."