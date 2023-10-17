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EYT'den sonra 5 maddeli erken emeklilik tablosu ortaya çıktı! 2000-2008 arası SGK'lılar kapsama dahil edilecek! 50-55 yaşında...

Türkiye'de Bağ-Kur'lular arasında uzun süredir beklenen bir düzenleme müjdesi geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur sigortalıları için önemli bir değişiklik açıkladı. Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesi çalışmalarının başladığını belirtti. Bu gelişmeyle beraber yakın zamanda 5 yıl öncesinden emekli olma hakkının tanınacağını ifade etti. Bu kapsamda gözler torba yasaya çevrildi. Peki, prim indirimi ne zaman gelecek? 2. torba yasa maddeleri neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 08:22 Güncelleme 17 Ekim 2023, 08:35
EYT’den sonra 5 maddeli erken emeklilik tablosu ortaya çıktı! 2000-2008 arası SGK’lılar kapsama dahil edilecek! 50-55 yaşında... 1

Türkiye'de emeklilik konusundaki beklentileri ve talepleri karşılamak amacıyla çalışmalar yürütülmeye devam ediyor. Son gelişmelere göre, Bağ-Kur sigortalılarının prim gün sayısının 7.200'e düşürülmesi için harekete geçildi. Bu adım, 2 milyon 250 bin vatandaşın emeklilik yolunun açılması anlamına geliyor. İşte, Bağ-Kur prim gün sayısı eşitleme sürecine dair en son gelişmeler...

EYT’den sonra 5 maddeli erken emeklilik tablosu ortaya çıktı! 2000-2008 arası SGK’lılar kapsama dahil edilecek! 50-55 yaşında... 2

BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI DÜŞECEK Mİ?
Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gerekli talimatları aldıklarını dile getiren Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz."

EYT’den sonra 5 maddeli erken emeklilik tablosu ortaya çıktı! 2000-2008 arası SGK’lılar kapsama dahil edilecek! 50-55 yaşında... 3

EYT PRİM GÜN SAYISI NE KADAR?

EYT düzenlemesiyle 5000 ila 5975 arasında değişen kademeli prim gün sayısı ve çalışma yılı aynı kalırken, emeklilik için yaş şartı kalktı.

SSK'lı kadın çalışanlar 20 çalışma yılını (hizmet yılı) ve ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5000 ila 5975 prim günü doldurmaları; erkek çalışanlar ise 25 çalışma yılını ve ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5000 ila 5975 prim günü doldurmaları halinde yaşa bakılmadan emekli olabilecek.

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