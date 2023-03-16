Prefabrik ev yardımı başladı: Bu şarta dikkat! Kendi evimi, kendim inşaa ederim diyenlere devletten 200 bin TL karşılıksız para!

Depremler sonucu yaşanan felaketlerin ardından, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da devlet yardımları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, evsiz kalan veya evi ağır hasar alan vatandaşların maddi olarak zorlanmadan güvenli bir barınak elde edebilmeleri için, betonarme ya da prefabrik ev yapmak isteyen ihtiyaç sahiplerine 150-200 bin TL arası yardım sağlanacak olan bir proje başlatıldı.