Prefabrik ev yardımı başladı: Bu şarta dikkat! Kendi evimi, kendim inşaa ederim diyenlere devletten 200 bin TL karşılıksız para!
Projenin amacı, ihtiyaç sahiplerine destek sağlayarak, yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak. Bu yardımdan faydalanmak isteyenler, belirli koşulları yerine getirmeleri durumunda 200 bin lira geri ödemesiz destek sağlayabilirler.
Depremler sonucu yaşanan felaketlerin ardından, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da devlet yardımları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, evsiz kalan veya evi ağır hasar alan vatandaşların maddi olarak zorlanmadan güvenli bir barınak elde edebilmeleri için, betonarme ya da prefabrik ev yapmak isteyen ihtiyaç sahiplerine 150-200 bin TL arası yardım sağlanacak olan bir proje başlatıldı.
Prefabrik Ev Desteği Başvuru Şartları Nelerdir?
Prefabrik ev desteği alabilmek için öncelikle başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca, başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlamış olması, hane içinde kişi başına düşen gelirin ise net asgari ücretin 1/3'ünden yani 2.835,33 TL'den az olması gerekiyor.
Prefabrik ev konusunda devlet desteği almak isteyenler, ikamet ettikleri adreslerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat ederek yardımdan faydalanabiliyor.