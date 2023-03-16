Artık o kişiler de EYT çizelgesine girecek! EYT'de eksik prime A-B-C PLANI! 2000-2002-2005 sigorta girişliler dikkat! Askerlik, doğum, staj avantajı...
EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte eksik primi olanlara fırsatlar duyurulmaya devam ediliyor. Prim borcu sebebiyle emekli olamayan EYT'liler için başta Ziraat olmak üzere bankalar kredi kapısını sonuna kadar açtı. EYT'liler geri ödemeyi ise maaş hesabından yapabilecek. Faiz oranları yüzde 1.48'den başlıyor. Bankalar yüzde 3.09'a kadar değişen faiz oranlarıyla imkan sunuyor. Peki, EYT prim kredisi nasıl alınır? Kimler EYT kredisinden yararlanacak? İşte tüm detaylar haberimizde!
16.03.2023 11:38 - Son Güncelleme: 16.03.2023 11:38
EYT fırsatından prim nedeniyle yararlanamayanlara güzel haber geldi. Bankalar harekete geçti ve prim için kredi kampanyası başlattı. Başta Ziraat Bankası olamak üzere kamu ve özel bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeme kabul edilebilir prim borcu olan çalışanlar için EYT kredisi kullandırmaya başladı. Peki, kimler bu krediden yararlanabilecek? İşte detaylar...
Emeklilikte yaşa takılanların başvuruları sürerken; prim borcu olup emekli olamayanlar da muradına erecek.