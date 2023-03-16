Artık o kişiler de EYT çizelgesine girecek! EYT’de eksik prime A-B-C PLANI! 2000-2002-2005 sigorta girişliler dikkat! Askerlik, doğum, staj avantajı...

EYT fırsatından prim nedeniyle yararlanamayanlara güzel haber geldi. Bankalar harekete geçti ve prim için kredi kampanyası başlattı. Başta Ziraat Bankası olamak üzere kamu ve özel bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeme kabul edilebilir prim borcu olan çalışanlar için EYT kredisi kullandırmaya başladı. Peki, kimler bu krediden yararlanabilecek? İşte detaylar...