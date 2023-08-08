Perseid Meteor Yağmuru geliyor! Gökyüzündeki ışık gösterisi için tarih verildi! İşte Türkiye'de görüneceği saat...

Astronomi meraklıları ve gökyüzü izleyicileri için heyecan verici bir zaman geldi. Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen ve yılda 8 kez meydana gelen meteor yağmurlarının en çarpıcılarından biri olan Perseid Meteor Yağmuru, yaklaşıyor. Görsel şölene tanıklık etmek isteyenler için tarih verildi. İşte Perseid Meteor Yağmuru saati ve tarihi...
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin 2023 Gök Olayları Yıllığı'na göre, binlerce yıl öncesine dayanan kuyruklu yıldızların geçişleri sonucu ortaya çıkan gök taşı yağmuru olayları yılda 8 kez düzenli olarak gerçekleşiyor. Bu olaylar Quadrantid, Lyrid, Eta Aquarid, Delta Aquarid, Perseid, Orionid, Leonid ve Geminid olarak adlandırılıyor. Her bir olay, gökyüzünde etkileyici ışık izleri bırakarak gözlemcileri büyülü bir deneyime davet ediyor.
12-13 AĞUSTOS GECESİ'NE DİKKAT
Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girip, sürtünme sonucu yanması ile oluşan meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi ise 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid (Perse) gök taşı yağmuru. Perseid'in en yoğun görüldüğü gün ise bu yıl 12-13 Ağustos gecesi olacak.
"O GECE AY IŞIĞI OLMAYACAK"
TUG'un 2022 Gök Olayları Yıllığı'nı hazırlayan Prof. Dr. Faruk Soydugan ve Başuzman Dr. Tuncay Özışık, bu yılki sayıya özel, meteorları ilk kez tarihçelendirdi.