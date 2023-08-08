Perseid Meteor Yağmuru geliyor! Gökyüzündeki ışık gösterisi için tarih verildi! İşte Türkiye'de görüneceği saat...

Astronomi meraklıları ve gökyüzü izleyicileri için heyecan verici bir zaman geldi. Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen ve yılda 8 kez meydana gelen meteor yağmurlarının en çarpıcılarından biri olan Perseid Meteor Yağmuru, yaklaşıyor. Görsel şölene tanıklık etmek isteyenler için tarih verildi. İşte Perseid Meteor Yağmuru saati ve tarihi...