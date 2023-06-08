Pamuk şeker gibi karpuz seçimi! Kelek çıkmaması için bunu yapın! En olgunu ve tatlısını şıp diye bulun...
En iyi karpuz seçimi için bu yöntemi deneyin! Kelek karpuz seçmekten sıkıldıysanız mutlaka bu adımları uygulamalısınız. Sonucunda oldukça lezzetli bir tercih yapabilirsiniz. Yazı favori olan karpuzun keyfini doyasıya çıkarmak istiyorsanız seçim yaparken mutlaka birkaç detaya dikkat etmeniz gerekiyor. İşte en iyi karpuzu seçmenin sırrı...
Karpuz seçerken uğraşmanıza gerek yok. Bir kaç püf noktayla en lezzetli karpuzu dakikalar içerisinde bulabilirsiniz. İşte pamuk şeker gibi sulu bir karpuz seçmek için dikkat etmeniz gerekenler...
2 ÜZERİNDEKİ LEKE RENGİNE DİKKAT EDİN
Karpuzun toprakla temas ettiği noktada ortaya çıkan renk değişimi, karpuzun ne kadar olgunlaştığı konusunda bir ipucu sunuyor. Bu lekenin renk değişimindeki oran, tatlılığı konusunda bir fikir verecektir. Leke sarıya ne kadar yakınsa o kadar toprakta kaldığı anlamına gelmesi nedeniyle karpuz o kadar olgunlaşmış olacaktır.
3 KARPUZ DIŞ YÜZEYİ
Karpuza bakarken rengi ile birlikte renk tonunu da gözden geçirmeniz oldukça önemli. Mat veya parlak bir dokuya sahip olup olmadığına dikkat edebilirsiniz. Mat yüzeye sahip karpuzlar, daha fazla toprakla temas etmiş demektir. Daha fazla toprakta beklemiş karpuz ise daha olgunlaşmış olarak kabul edilir.
4 KARPUZ ÜZERİNDEKİ AĞ ŞEKLİNDEKİ ÇİZGİLER
Karpuz, üzerindeki ağ şeklindeki çizgiler ile önemli bir ipucu veriyor. Özellikle tozlanma ile arılar için bir beslenme bölgesi olduğu anlamına gelir ve bu durum, toprakla daha çok temas ederek daha fazla arıyı beslediğinde daha çok artacaktır. Bu nedenle bu ağ izlerinin çokluğu, karpuzun tatlı olduğu anlamına gelir.