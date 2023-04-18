RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend ÖBA Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu sınav soruları ve cevapları PDF indir! FULL soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2023!

ÖBA Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu sınav soruları ve cevapları PDF indir! FULL soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2023!

ÖBA Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu sınav soruları ve cevapları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Bakanlığa bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler eğitimlere katılabiliyor. Peki FULL soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

18.04.2023 15:36 - Son Güncelleme: 18.04.2023 15:40
ÖBA Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu sınav soruları ve cevapları PDF indir! FULL soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2023!

ÖBA Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu'nun amacı uygulama öğretmenlerinin uygulama öğrencilerine etkili danışmanlık hizmeti verebilmelerine yardımcı olmak, gözlem, geribildirim ve görüşme teknikleri ile ilgili bilgi vermek, MEB'de görev alacak uygulama öğrencilerinin kaliteli ve donanımlı bir şekilde yetiştirilebilmelerini sağlamaya yardımcı olmaktır. Sınava katılanlar şimdi soru ve cevapları araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

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ÖBA Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu sınav soruları ve cevapları PDF indir! FULL soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2023!

ÖBA ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ KURSU SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

ÖBA Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu sınav soruları ve cevaplarının yayımlandığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

ÖBA Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu sınav soruları ve cevapları PDF indir! FULL soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2023!

EĞİTİM HEDEFLERİ

Bu kursu başarı ile tamamlayan kursiyer:

Klinik Danışmanlık Modelini açıklar.
Klinik Danışmanlık Modelinin aşamalarını uygular.
Araştırmacı Öğretmen Modelini açıklar.

ÖBA Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu sınav soruları ve cevapları PDF indir! FULL soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2023!

Gözlem ve veri toplama tekniklerini kullanır.
Objektif gözlem yapma ve veri toplamanın KDM'deki önemini açıklar.

ÖBA Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu sınav soruları ve cevapları PDF indir! FULL soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2023!

Etkin geribildirim verebilmek için uygun teknikleri seçer.
Etkin geribildirim verebilmek için uygun teknikleri kullanır.
Eylem araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
Ön ve Son görüşme tekniklerini kullanır.

ÖBA Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu sınav soruları ve cevapları PDF indir! FULL soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2023!

Öğrenimde yansıtma modelini açıklar.
Öğrenimde yansıtma modelini uygular.
Uygulama Öğretmenlerinin kullanacağı ders gözlem formunu kullanır.

ÖBA Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu sınav soruları ve cevapları PDF indir! FULL soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2023!

Öğretim sürecini planlarken milli ve manevi değerleri dikkate alır.
Öğrencilerin öğrenıne süreçlerine aktif katılımlarını sağlar.
Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
Mesleki etik ilkelere uyarak mesleki bağlılık ve saygınlığını korur.

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