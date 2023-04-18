ÖBA Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu sınav soruları ve cevapları PDF indir! FULL soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2023!

ÖBA Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu'nun amacı uygulama öğretmenlerinin uygulama öğrencilerine etkili danışmanlık hizmeti verebilmelerine yardımcı olmak, gözlem, geribildirim ve görüşme teknikleri ile ilgili bilgi vermek, MEB'de görev alacak uygulama öğrencilerinin kaliteli ve donanımlı bir şekilde yetiştirilebilmelerini sağlamaya yardımcı olmaktır. Sınava katılanlar şimdi soru ve cevapları araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...