ÖBA Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu sınav soruları ve cevapları PDF indir! FULL soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2023!
ÖBA Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu sınav soruları ve cevapları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Bakanlığa bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler eğitimlere katılabiliyor. Peki FULL soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
ÖBA Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu'nun amacı uygulama öğretmenlerinin uygulama öğrencilerine etkili danışmanlık hizmeti verebilmelerine yardımcı olmak, gözlem, geribildirim ve görüşme teknikleri ile ilgili bilgi vermek, MEB'de görev alacak uygulama öğrencilerinin kaliteli ve donanımlı bir şekilde yetiştirilebilmelerini sağlamaya yardımcı olmaktır. Sınava katılanlar şimdi soru ve cevapları araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
ÖBA ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ KURSU SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
ÖBA Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu sınav soruları ve cevaplarının yayımlandığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir.