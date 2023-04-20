Mahmut Özer okullar için o tarihi işaretledi! MEB’den flaş yaz tatili kararı, onay geldi! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12. sınıf öğrencileri...

Milyonlarca öğrenci şimdilerde 9 günlük ara tatilin keyfini çıkartıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 14 Nisan tarihinde Nisan ayı ara tatiline girdi. Okullarda 2. ara tatil 23 Nisan Pazar günü sona erecek ve öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak. Bir yandan da yaz tatili hakkında bir çok soru gündeme geldi. Öğrenciler ''Yaz tatili olmayacak mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Eğitim bu yıl yaz tatilinde de devam edecek ancak yaz tatilinin iptal edildiğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor. Peki yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? İşte konuya ilişkin detaylar...