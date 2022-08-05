O tarihlerde aşk başka güzel olacak! Aslan, Terazi, Kova burçları... Astrologlar uyardı! Seviyorsanız gidin konuşun!
Astrologlar uyardı. Bugünden itibaren ikli ilişkilerdeki düğümler çözülecek. Yeni ilişkilerin başlaması açısından önümüzdeki üç gün boyunca şanslı olabilirsiniz.
05.08.2022 15:52 - Son Güncelleme: 05.08.2022 15:53
Astrologlar tarafından yapılan açıklamalara göre önümüzdeki günlerde ilişkisel anlamda yeni bir döneme girilecek. Oluşabilecek çapkınlıklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken özellikle ilişki başlatmak için tavsiye edilen günler de açıklandı. İşte burçlara göre Venüs Mars etkileşiminin getirecekleri...
5 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU
Yenilikler içinde olacağınız bugün, sorumluluklarınızı toparlamak size iyi gelecektir. İlerleyen günlerde artacak iş temponuzu ön görerek planlarınızı bugün iyi bir şekilde yapmalısınız. Yakınlarınızın sorunları ile ilgilenirken kendi planlarınızı ertelemeyin.