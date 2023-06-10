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O şehirler güne çok kötü başlayacak! Uyarılar ardı ardına yapıldı! Kıyametler kopacak!

Türkiye'yi etkisi altına alan El Nino hava sistemi, son günlerde ülke genelinde yoğun yağışlara neden olarak vatandaşları zor durumda bıraktı. Yağışlı havaların bir türlü dinmemesi, birçok ilde kırmızı alarm verilmesine yol açtı. Özellikle sel riskinin yüksek olduğu bölgelerde vatandaşlar endişe içinde, felaketin büyüklüğünü tahmin etmektedir.

takvim.com.tr
10.06.2023 13:30 - Son Güncelleme: 10.06.2023 13:31
O şehirler güne çok kötü başlayacak! Uyarılar ardı ardına yapıldı! Kıyametler kopacak!

El Nino'nun etkisiyle Türkiye'de meydana gelen sağanak yağışlar, insan hayatını olumsuz etkilemekte ve sel felaketlerine yol açmaktadır. Bu felaketler sonucunda birçok vatandaş hayatını kaybederken, maddi ve manevi hasarlar da büyük boyutlara ulaşmıştır. Yağışların bir süre daha devam etmesi beklenirken, vatandaşlar yağmurların ne zaman sona ereceğini merak etmektedir.

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O şehirler güne çok kötü başlayacak! Uyarılar ardı ardına yapıldı! Kıyametler kopacak!

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak Türkiye'yi bekleyen felaketi duyurdu. Ökten, El Nino'nun etkisiyle yaz boyunca yağışların devam edeceğini ve bazı illerde yeniden şiddetli yağışların görüleceğini belirtti. Özellikle Uşak, Ankara ve Kırşehir illeri için kırmızı alarm verildiğini ifade etti.

O şehirler güne çok kötü başlayacak! Uyarılar ardı ardına yapıldı! Kıyametler kopacak!

Ökten'in açıklamasına göre, öğleden sonra özellikle Ankara'da şiddetli yağışlar yaşanması beklenmektedir. Vatandaşların bu duruma karşı tedbirli olması ve gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

O şehirler güne çok kötü başlayacak! Uyarılar ardı ardına yapıldı! Kıyametler kopacak!

İç Ege (İzmir'in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri), Kırıkkale çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde ise sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebileceği belirtilerek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanmıştır.

O şehirler güne çok kötü başlayacak! Uyarılar ardı ardına yapıldı! Kıyametler kopacak!

Bu uyarılar çerçevesinde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem taşımaktadır. Yağışlarla birlikte oluşabilecek olumsuz hava şartlarına karşı gereken önlemlerin alınması, sel riskinin yüksek olduğu bölgelerdeki vatandaşların güvenli bölgelere yönlendirilmesi büyük önem arz etmektedir

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