O şehirler güne çok kötü başlayacak! Uyarılar ardı ardına yapıldı! Kıyametler kopacak!

El Nino'nun etkisiyle Türkiye'de meydana gelen sağanak yağışlar, insan hayatını olumsuz etkilemekte ve sel felaketlerine yol açmaktadır. Bu felaketler sonucunda birçok vatandaş hayatını kaybederken, maddi ve manevi hasarlar da büyük boyutlara ulaşmıştır. Yağışların bir süre daha devam etmesi beklenirken, vatandaşlar yağmurların ne zaman sona ereceğini merak etmektedir.