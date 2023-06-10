O şehirler güne çok kötü başlayacak! Uyarılar ardı ardına yapıldı! Kıyametler kopacak!
Türkiye'yi etkisi altına alan El Nino hava sistemi, son günlerde ülke genelinde yoğun yağışlara neden olarak vatandaşları zor durumda bıraktı. Yağışlı havaların bir türlü dinmemesi, birçok ilde kırmızı alarm verilmesine yol açtı. Özellikle sel riskinin yüksek olduğu bölgelerde vatandaşlar endişe içinde, felaketin büyüklüğünü tahmin etmektedir.
El Nino'nun etkisiyle Türkiye'de meydana gelen sağanak yağışlar, insan hayatını olumsuz etkilemekte ve sel felaketlerine yol açmaktadır. Bu felaketler sonucunda birçok vatandaş hayatını kaybederken, maddi ve manevi hasarlar da büyük boyutlara ulaşmıştır. Yağışların bir süre daha devam etmesi beklenirken, vatandaşlar yağmurların ne zaman sona ereceğini merak etmektedir.
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak Türkiye'yi bekleyen felaketi duyurdu. Ökten, El Nino'nun etkisiyle yaz boyunca yağışların devam edeceğini ve bazı illerde yeniden şiddetli yağışların görüleceğini belirtti. Özellikle Uşak, Ankara ve Kırşehir illeri için kırmızı alarm verildiğini ifade etti.
İç Ege (İzmir'in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri), Kırıkkale çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde ise sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebileceği belirtilerek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanmıştır.