Nostradamus'un 2024 kehanetlerinde yine ağzından tek hayırlı laf çıkmadı! Yeni bir savaş, ekonomik kriz, iklim krizi...

Belki de dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü kahini Nostradamus. Aslında biir hekim olan Nostradamus'un dünya tarihine geçmesinin nedeni kehanetleri. Londra'daki büyük yangın, Adolf Hitler'in gelişi ve John F. Kennedy suikastı, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi gibi olayları bilen Nostradamus'un gelecek hakkındaki kehanetleri zaman zaman gündeme geliyor. Ünlü kahinin bu kez 2024 kehanetleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Nostradamus tahminlerini belirsiz terimlerle kaleme almış olsa da, komplo uzmanları bunların geleceğe dair öngörü içerdiğini ve bazılarının gerçekleştiğine inanıyor.
Nostradamus'un Adolf Hitler'in yükselişini, Başkan John F. Kennedy'nin vurulmasını, Kovid salgınının başlangıcını ve hatta 2022'deki yaşam maliyeti krizini doğru bir şekilde tahmin ettiği söyleniyor.
Kahinin 2024 tahminleri ise şimdiden sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.