Netflix, Starbucks, Disney Plus NE SES VAR NE SEDA! Binlerce kişi üyeliğini iptal etti! Bırakın yardımı paylaşım bile yok! Büyük boykot başladı...
Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrası birçok kurum ve kuruluş depremzedeler için yardım kampanyaları başlattı. Facianın 3. gününde Türkiye'den milyonlarca lira kazanan her durumda paylaşımda bulunan bu şirketlerin sessiz kalması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Vatandaşlar paylaşım yapmayan bu markaları boykot için çeşitli paylaşımlarda bulundu. 'Yardım beklenmese bile en azından taziye mesajı paylaşıp destek olabilirdi' diyerek konu hakkında paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları Netflix, Spotify, Disney Plus gibi birçok uygulama için boykot çağrısında bulundu. Bu durumun ardından bir bir üyelik iptali başladı. Peki, Netflix üyelik iptali nasıl yapılır? İşte detaylar...
09.02.2023 16:57 - Son Güncelleme: 09.02.2023 17:08
Starbucks, H&M, Disnety Plus ve birçok marka yardım etmek bir kenara taziye paylaşımında bile bulunmadı.