NASA’dan inanılmaz keşif! 20 milyon güneş ağırlığında görünmez canavar! Önüne gelen her şeyi yutuyor! Çok hızlı hareket ediyor!
Önüne gelen her şeyi yutuyor! Çok hızlı hareket ediyor! ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble Uzay Teleskobu aracılığıyla galaksiler arası uzayda çok hızlı hareket eden ve "görünmez bir canavar" olarak nitelendirilen yeni bir kara delik keşfettiğini açıkladı. Bu yazıda, keşfedilen bu kara deliğin özelliklerine ve keşfin önemine odaklanacağız.
17.04.2023 12:38 - Son Güncelleme: 17.04.2023 12:39
NASA'nın yaptığı açıklamaya göre, keşfedilen kara delik 20 milyon güneş ağırlığına denk geliyor. Bu, Süper Kütleli Kara Delik olarak sınıflandırılmasını sağlıyor. Ayrıca, kara deliğin Dünya'dan Ay'a 14 dakikada gidilebilecek kadar hızlı hareket ettiği belirtiliyor.
Kara deliğin diğer ilginç bir özelliği de, arkasında bıraktığı "iz"dir. Bu iz, Samanyolu galaksisinin iki katı çapında ve 200 bin ışıkyılı uzunluğunda yeni doğmuş yıldızlardan oluşuyor. Bu, daha önce hiç görülmemiş bir olaydır ve kara deliğin nadir bir galaktik etkileşimin sonucu olarak ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.