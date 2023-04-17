NASA’dan inanılmaz keşif! 20 milyon güneş ağırlığında görünmez canavar! Önüne gelen her şeyi yutuyor! Çok hızlı hareket ediyor!

Kara deliğin diğer ilginç bir özelliği de, arkasında bıraktığı "iz"dir. Bu iz, Samanyolu galaksisinin iki katı çapında ve 200 bin ışıkyılı uzunluğunda yeni doğmuş yıldızlardan oluşuyor. Bu, daha önce hiç görülmemiş bir olaydır ve kara deliğin nadir bir galaktik etkileşimin sonucu olarak ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.