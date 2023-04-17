RAMAZAN İMSAKİYE
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NASA’dan inanılmaz keşif! 20 milyon güneş ağırlığında görünmez canavar! Önüne gelen her şeyi yutuyor! Çok hızlı hareket ediyor!

Önüne gelen her şeyi yutuyor! Çok hızlı hareket ediyor! ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble Uzay Teleskobu aracılığıyla galaksiler arası uzayda çok hızlı hareket eden ve "görünmez bir canavar" olarak nitelendirilen yeni bir kara delik keşfettiğini açıkladı. Bu yazıda, keşfedilen bu kara deliğin özelliklerine ve keşfin önemine odaklanacağız.

17.04.2023 12:38 - Son Güncelleme: 17.04.2023 12:39
NASA’dan inanılmaz keşif! 20 milyon güneş ağırlığında görünmez canavar! Önüne gelen her şeyi yutuyor! Çok hızlı hareket ediyor!

NASA'nın yaptığı açıklamaya göre, keşfedilen kara delik 20 milyon güneş ağırlığına denk geliyor. Bu, Süper Kütleli Kara Delik olarak sınıflandırılmasını sağlıyor. Ayrıca, kara deliğin Dünya'dan Ay'a 14 dakikada gidilebilecek kadar hızlı hareket ettiği belirtiliyor.

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NASA’dan inanılmaz keşif! 20 milyon güneş ağırlığında görünmez canavar! Önüne gelen her şeyi yutuyor! Çok hızlı hareket ediyor!

Kara deliğin diğer ilginç bir özelliği de, arkasında bıraktığı "iz"dir. Bu iz, Samanyolu galaksisinin iki katı çapında ve 200 bin ışıkyılı uzunluğunda yeni doğmuş yıldızlardan oluşuyor. Bu, daha önce hiç görülmemiş bir olaydır ve kara deliğin nadir bir galaktik etkileşimin sonucu olarak ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.

NASA’dan inanılmaz keşif! 20 milyon güneş ağırlığında görünmez canavar! Önüne gelen her şeyi yutuyor! Çok hızlı hareket ediyor!

Keşfin Önemi

Keşfedilen kara deliğin, evrenin en büyük yapılarından biri olan süper kütleli kara delikler hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olacağı düşünülüyor.

NASA’dan inanılmaz keşif! 20 milyon güneş ağırlığında görünmez canavar! Önüne gelen her şeyi yutuyor! Çok hızlı hareket ediyor!

Bu tür kara delikler, galaksilerin merkezinde bulunur ve büyük ölçüde galaksilerin evrimini etkilerler. Bu nedenle, süper kütleli kara delikler hakkında daha fazla bilgi edinmek, evrenin evrimini anlamamıza yardımcı olabilir.

NASA’dan inanılmaz keşif! 20 milyon güneş ağırlığında görünmez canavar! Önüne gelen her şeyi yutuyor! Çok hızlı hareket ediyor!

Ayrıca, keşfedilen kara delik, yıldız oluşumunu etkileyen bir etki yaratıyor. Yıldızların kara deliğin önünden geçerken yutulamayacak kadar hızlı hareket ettiği düşünülüyor. Bu nedenle, kara deliğin önündeki yıldızlar bir koridorda bir araya getirilerek yeni yıldız oluşumlarına yol açıyor.

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