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Naci Görür 'Şiddeti 9 hissedilecek' dedi! Marmara İstanbul, Kayseri, Tekirdağ'da yeniden deprem bekleniyor mu?

İstanbul ve Tekirdağ çevresinde hissedilen 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar uzman yorumlarını araştırmaya başladı. Peki, Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
08.03.2023 12:12 - Son Güncelleme: 08.03.2023 12:13
Marmara İstanbul, Tekirdağ’da yeniden deprem bekleniyor mu? Naci Görür ’Şiddeti 9 hissedilecek’ dedi! 3.6 büyük İstanbul depreminin habercisi mi?

İstanbul depremi için uzman yorumları sıkı bir takibe alındı. Bugün meydana gelen Marmara depremi sonrası vatandaşlar, "Büyük İstanbul depremi ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi için yine oldukça kritik bir açıklamada bulundu. Görür, Avrupa Yakası daha zayıf diyerek uyardı. Buralarda depremin 9 şiddetinde hissedileceğini duyurdu. Peki, Marmara İstanbul, Tekirdağ'da yeniden deprem bekleniyor mu? 3.6 büyük depremin habercisi mi? İşte detaylar...

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Marmara İstanbul, Tekirdağ’da yeniden deprem bekleniyor mu? Naci Görür ’Şiddeti 9 hissedilecek’ dedi! 3.6 büyük İstanbul depreminin habercisi mi?

NACİ GÖRÜR SIRA İSTANBUL'DA DEDİ!

Prof. Dr. Naci Görür katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marmara Denizi ve Erzincan, Tunceli bölgesine dikkat çekerek uyarılar yaptı.

Marmara İstanbul, Tekirdağ’da yeniden deprem bekleniyor mu? Naci Görür ’Şiddeti 9 hissedilecek’ dedi! 3.6 büyük İstanbul depreminin habercisi mi?

İSTANBUL, MARMARA DENİZİ

Burada beklediğimiz deprem en son 1766. 250 senede bir büyük deprem üretiyor İstanbul'da. Evet periyodu bu.

Marmara İstanbul, Tekirdağ’da yeniden deprem bekleniyor mu? Naci Görür ’Şiddeti 9 hissedilecek’ dedi! 3.6 büyük İstanbul depreminin habercisi mi?

Marmara Bölgesi'nde deprem Marmara Denizi'nin içinde olacak.

Marmara İstanbul, Tekirdağ’da yeniden deprem bekleniyor mu? Naci Görür ’Şiddeti 9 hissedilecek’ dedi! 3.6 büyük İstanbul depreminin habercisi mi?

Yani Kuzey Anadolu fayının Marmara'nın iç kısmında olacak. Biz artık fay tartışmasını bırakalım. Bir gerçeklik var.

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