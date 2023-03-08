Naci Görür 'Şiddeti 9 hissedilecek' dedi! Marmara İstanbul, Kayseri, Tekirdağ'da yeniden deprem bekleniyor mu?

İstanbul depremi için uzman yorumları sıkı bir takibe alındı. Bugün meydana gelen Marmara depremi sonrası vatandaşlar, "Büyük İstanbul depremi ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi için yine oldukça kritik bir açıklamada bulundu. Görür, Avrupa Yakası daha zayıf diyerek uyardı. Buralarda depremin 9 şiddetinde hissedileceğini duyurdu. Peki, Marmara İstanbul, Tekirdağ'da yeniden deprem bekleniyor mu? 3.6 büyük depremin habercisi mi? İşte detaylar...