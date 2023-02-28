Naci Görür, Ahmet Ercan, Okan Tüysüz, Şener Üşümezsoy, Celal Şengör... Marmara 7.2 - 7.8 mekik dokuyor! İstanbul depremine KESİN KARAR!

UZMANLARDAN GELEN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMALARI

CELAL ŞENGÖR

Prof. Dr. Celal Şengör, olası İstanbul depremi için ''eli kulağında'' yorumunu yaptı. Şengör, "Ama bir tarih telaffuz edemeyiz. Mümkün değil. Dünyadaki bütün deprem camiasında hâlâ konuşulan; depremin önden kestirilmesi mümkün değildir. İstanbul'un hemen güneyinde Coulomb Teorisi'ne dayanan bir maksimum gerilme tespit edildi. Bizans'tan bu yana gelen zaman aralıklarına bakarsan yaklaşık her 250 senede bir büyük bir deprem vuruyor İstanbul'u. Bu hesabı ya Rockwell ya da Tom Parsons yapmıştı. Buna göre 2000'de yapılan ve hem tarihsel depremleri hem de Coulomb teorisini birlikte içeren analiz size söylediğim ihtimal hesabını gösteriyor. Daha başka bunun üzerine konabilecek bir veri yok." ifadelerini kullandı.