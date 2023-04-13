MÖ. 1200 yılında tavsiye etmiş! Lokman Hekim’in binlerce yıllık şifası! Kalp damar hastalığına çare! Bu ilacı yapıp yiyen kansere savaş açıyor...

Kur'an-ı Kerim'de aynı isimli surede iki kez adı geçen ve anlatılara göre bir yandan hastalara şifa dağıtırken bir yandan da sözleri ile nefisleri tedavi eden Lokman Hekim'in önerileri merak ediliyor. Binlerce yıl önceden verdiği tavsiyeleri sizler için derledik. İşte Lokman Hekim'in şifa olacak önerileri...