RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Sağlık 1 gecede pürüzsüz bir yüz için bunu yapın! Sivilceyi saatler içerisinde geçiriyor! Şişlik ve kızarıklıktan eser kalmayacak!

1 gecede pürüzsüz bir yüz için bunu yapın! Sivilceyi saatler içerisinde geçiriyor! Şişlik ve kızarıklıktan eser kalmayacak!

Sivilcelerinizi anında geçiren bu yöntem büyük kurtarıcınız olacak! Saatler içerisinde şişliği ve kızarıklığı geçiriyor! Peki, sivilce en hızlı nasıl geçer? Sivilceye ne iyi gelir? İşte merak edilenler.

takvim.com.tr
18.04.2023 09:48 - Son Güncelleme: 18.04.2023 09:48
1 gecede pürüzsüz bir yüz için bunu yapın! Sivilceyi saatler içerisinde geçiriyor! Şişlik ve kızarıklıktan eser kalmayacak!

Yatmadan önce bunu yaptığınızda sivilceden eser kalmıyor! İşte sivilcelerinizi 1 gecede yok edecek o yöntem....

GALERİ DEVAM EDİYOR
1 gecede pürüzsüz bir yüz için bunu yapın! Sivilceyi saatler içerisinde geçiriyor! Şişlik ve kızarıklıktan eser kalmayacak!

KÜKÜRTLÜ SABUN

Sivilceler, bakteriler nedeniyle oluşabilir ve artabilir. Bu nedenle ilk kural temizliktir. Sivilceyi fark ettiğiniz anda, dokunmayı bırakın ve bölgeyi temizleyin. Temizlik için kükürtlü sabun kullanabilirsiniz. Tüm yüzünüzü yıkayabileceğiniz gibi sadece sivilcenin üstüne bir parça sürerek 3-5 dakika bekleyip yıkayabilirsiniz.

1 gecede pürüzsüz bir yüz için bunu yapın! Sivilceyi saatler içerisinde geçiriyor! Şişlik ve kızarıklıktan eser kalmayacak!

Bunun için en ideal temizleyicilerden biri kükürtlü sabundur. Bu sabun sivilceleri kurutarak, cildi yenilenmesine destek olur. Kükürtlü sabun, Antiseptik ve antibakteriyel özelliği olan kükürtlü sabun, sivilce ve akne oluşumunun önündeki en önemli engellerden biridir.

1 gecede pürüzsüz bir yüz için bunu yapın! Sivilceyi saatler içerisinde geçiriyor! Şişlik ve kızarıklıktan eser kalmayacak!

Kükürtlü sabunu kullanmak için yüzünüzü güzelce makyajdan arındırın. Sabah ve akşam yüzünüzü bu sabunla yıkayın. Cildiniz çok kuruysa nemlendirici kullanın. Yoğun sivilce varsa en az 1 ay düzenli uygulayın.

1 gecede pürüzsüz bir yüz için bunu yapın! Sivilceyi saatler içerisinde geçiriyor! Şişlik ve kızarıklıktan eser kalmayacak!

BUZ

Soğuk, kan dolaşımını hızlandırır ve hücresel boyuttaki yenilenmeyi kolaylaştırır. Sivilcenizi fark ettiğinizde temizlik sonrası, bir kaç buz küpünü pamuklu temiz bir beze sararak sivilcenize kısa aralıklarla uygulayın. Sabırlı olun, hasar vermeden bölgeyi soğutmak önemlidir. Fazla tutarsanız kızarıklık artacaktır. Bunun yerine kısa aralıklarla bölgeyi soğuk tutun.

SON DAKİKA