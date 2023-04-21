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Haberler Trend Mevduat faizinde zirve! Bankalar duyurdu! 32 günlük 100.000 TL, 200.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır? FAİZ HESAPLAMA ekranı!

Mevduat faizinde zirve! Bankalar duyurdu! 32 günlük 100.000 TL, 200.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır? FAİZ HESAPLAMA ekranı!

Bankaların sunduğu mevduat faizi oranları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Yeni müşteriler kazanmak isteyen bankalar peş peşe duyurularda bulunuyor. 100 bin TL, 200 bin TL mevduat faizinin ne kadar kazandıracağını sizler için derledik. İşte banka banka mevduat faizi oranları...

takvim.com.tr
21.04.2023 19:56 - Son Güncelleme: 21.04.2023 19:57
Mevduat faizinde zirve! Bankalar duyurdu! 32 günlük 100.000,TL, 200.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır? FAİZ HESAPLAMA ekranı!

Birçok kişi birikimlerini artırmak için hesap açtırmayı düşünüyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında mevduat faizi ne kadar sorusu yer aldı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mevduat faizinde zirve! Bankalar duyurdu! 32 günlük 100.000,TL, 200.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır? FAİZ HESAPLAMA ekranı!

ING

%27 FAİZ ORANI

2.248,77 TL NET KAZANÇ

102.248,77 TL VADE SONU TUTAR

Mevduat faizinde zirve! Bankalar duyurdu! 32 günlük 100.000,TL, 200.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır? FAİZ HESAPLAMA ekranı!

ODEABANK

%30 FAİZ ORANI

2.498,63 TL NET KAZANÇ

102.498,63 TL VADE SONU TUTAR

Mevduat faizinde zirve! Bankalar duyurdu! 32 günlük 100.000,TL, 200.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır? FAİZ HESAPLAMA ekranı!

FİBABANKA

%30 FAİZ ORANI

2.498,63 TL NET KAZANÇ

102.498,63 TL VADE SONU TUTAR

Mevduat faizinde zirve! Bankalar duyurdu! 32 günlük 100.000,TL, 200.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır? FAİZ HESAPLAMA ekranı!

CEPTETEB

%30 FAİZ ORANI

2.498,63 TL NET KAZANÇ

102.498,63 TL VADE SONU TUTAR

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