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Haberler Trend Mercedes'ler, Renault'lar, Opel'ler, Ford'lar ve Audi'ler 2. el otomobil alacaklar… İkinci el otomobili yüzde 50 ucuza alın!

Mercedes'ler, Renault'lar, Opel'ler, Ford'lar ve Audi'ler 2. el otomobil alacaklar… İkinci el otomobili yüzde 50 ucuza alın!

Ticaret Bakanlığı doğrultusundan oluşturulan bildirimde ikinci el otomobillerin 100 bin TL'nin altında sunulması haberinden sonra, araba hayali vatandaşlar da heyecanlandı. Karoseri ve şase kalmış olan arabaları satın alan kişiler, sıfır araba alırken hurda indirimden yararlanabiliyor. Farklı markalarda %50 indirim olanağı ile araba alabilmek isteyenler, Ticaret Bakanlığı sitesini ziyaret edebilir.

takvim.com.tr
19.07.2022 08:45 - Son Güncelleme: 19.07.2022 08:45
Mercedes’ler, Renault’lar, Opel’ler, Ford’lar ve Audi’ler 2. el otomobil alacaklar… İkinci el otomobili yüzde 50 ucuza alın!

İkinci el araba alacaklar markaların kampanyalarını da yakından takip ediyor. Bütçenize en makul markadaki modelin aracını özel kampanyalar ile %50 daha ucuza alabilirsiniz. İkinci el otomobilleri ucuz bir şekilde almayı dilerseniz karşınıza değişik alternatifler çıkacaktır. İşte devlet eliyle satılan Mercedes'ler, Renault'lar, Opel'ler, Ford'lar ve Audi'ler...

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Mercedes’ler, Renault’lar, Opel’ler, Ford’lar ve Audi’ler 2. el otomobil alacaklar… İkinci el otomobili yüzde 50 ucuza alın!

E-İhale İle %50 İndirimli Otomobil Fırsatları

Ticaret amacıyla ihaleye katılan ve piyasada olmak isteyen vatandaşların adedi gün geçtikçe artmaktadır. Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre bu sayı bugünümüzde 800 bin kişidir.

Mercedes’ler, Renault’lar, Opel’ler, Ford’lar ve Audi’ler 2. el otomobil alacaklar… İkinci el otomobili yüzde 50 ucuza alın!

Türkiye'nin dört bir doğrultusunda tasfiyeli otomobil satışının yapılması e-ihale sistemi ile oluyor. Bu sayede %50 seviyesinde indirimler ile çok daha ucuza araba alınabiliyor.

Mercedes’ler, Renault’lar, Opel’ler, Ford’lar ve Audi’ler 2. el otomobil alacaklar… İkinci el otomobili yüzde 50 ucuza alın!

İkinci el otomobil sahibi olmak isteyenler amacıyla fırsatlar sunuluyor.

Mercedes’ler, Renault’lar, Opel’ler, Ford’lar ve Audi’ler 2. el otomobil alacaklar… İkinci el otomobili yüzde 50 ucuza alın!

E-İhale Sistemi Nedir?

Elektronik ihale sistemine kayıt yaptırarak sizlerde %50 indirimler ile değişik araba markalarının modellerini satın alabilirsiniz.

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