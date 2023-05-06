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Haberler Trend MasterChef'ten kahreden haber geldi! Ölüm haberini bu sözlerle duyurdular! Dünyaca ünlü şef...

MasterChef'ten kahreden haber geldi! Ölüm haberini bu sözlerle duyurdular! Dünyaca ünlü şef...

Dünyanın en popüler programları arasında yerini koruyan MasterChef'ten yakın takipçilerini üzecek haber geldi. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan MasterChef ünlü şefin hayatını kaybettiğini açıkladı. Acı olayın 30 Nisan'da yaşandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

06.05.2023 12:42 - Son Güncelleme: 06.05.2023 12:46
MasterChef’ten kahreden haber geldi! Ölüm haberini bu sözlerle duyurdular! Dünyaca ünlü şef...

MasterChef'ten kahreden haber geldi. Ölüm haberini bu sözlerle duyurdular. Dünyaca ünlü şef yaşama veda etti. Türk ve dünya televizyonlarının sevilen programı MasterChef'ten acı haber geldi. Programın ünlü şefinin yaşamını yitirdiği haberleri doğrulandı.

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MasterChef’ten kahreden haber geldi! Ölüm haberini bu sözlerle duyurdular! Dünyaca ünlü şef...

HAYATINI KAYBETTİ

Gelen bu haberler ünlü şefin hayranlarını yasa boğdu. Olayın 30 Nisan'da gerçekleştiği öğrenildi.

MasterChef’ten kahreden haber geldi! Ölüm haberini bu sözlerle duyurdular! Dünyaca ünlü şef...

Ünlü şef Jock Zonfrillo, Melbourne'de yaşamını yitirdi.

MasterChef’ten kahreden haber geldi! Ölüm haberini bu sözlerle duyurdular! Dünyaca ünlü şef...

MasterChef Avustralya, 46 yaşındaki ünlü şef Jock Zonfrillo'nun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

MasterChef’ten kahreden haber geldi! Ölüm haberini bu sözlerle duyurdular! Dünyaca ünlü şef...

Zonfrillo yakın zamanda taşındığı evden sadece birkaç metre uzaklıkta bulunan bir otelde ölü bulundu.

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