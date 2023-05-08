Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 'Tokat' gibi cevap! Çift cevap bile çare olmadı
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde Çorum sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı. Yarışmacıya yöneltilen bu sorunun cevabı duyanları hayrete düşürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
08.05.2023 01:38 - Son Güncelleme: 08.05.2023 01:43
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hangisi Türkiye'nin illerinden biri olan Çorum'un komşusu değildir?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı.
İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...