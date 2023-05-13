YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM FRAGMANI | ’’Kaçır beni’’ Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Neden yayınlanmadı?

Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 32. bölüm neden yayınlanmadı merak ediliyor. Her hafta Cuma günü ekrana gelen dizinin 32. bölümü 12 Mayıs'ta bekleniyordu. Ancak yeni bölüm yayınlanmadı. Hal böyle olunca da dizinin takipçileri 32. bölüm ve 33. bölüm fragmanı hakkında araştırmalara koyuldu. İşte detaylar...