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Haberler Televizyon YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM FRAGMANI | ''Kaçır beni'' Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Neden yayınlanmadı?

YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM FRAGMANI | ''Kaçır beni'' Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Neden yayınlanmadı?

Yalı Çapkını 32. bölüm yayınlanmadı. Büyük izleyici kitlesine sahip olan dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yer alıyor. Son bölümde Seyran'ın inadı çiftin başına iş açmıştı. Ferit'in çapkınlıklarına dayanamayan Seyran sonunda boşanmaya karar verdi. Ancak kararından vazgeçmek isteyince de babasından korktu. Ailelerin düşman olması işleri git gide zorlaştırdı. Sosyal medyada 33. bölüm hakkında iddialar ortaya atılmaya başlandı. Peki Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 32. bölüm neden yayınlanmadı? 'Kaçır beni'...

13.05.2023 19:29 - Son Güncelleme: 13.05.2023 19:37
YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM FRAGMANI | ’’Kaçır beni’’ Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Neden yayınlanmadı?

Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 32. bölüm neden yayınlanmadı merak ediliyor. Her hafta Cuma günü ekrana gelen dizinin 32. bölümü 12 Mayıs'ta bekleniyordu. Ancak yeni bölüm yayınlanmadı. Hal böyle olunca da dizinin takipçileri 32. bölüm ve 33. bölüm fragmanı hakkında araştırmalara koyuldu. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM FRAGMANI | ’’Kaçır beni’’ Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Neden yayınlanmadı?

YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

12 Mayıs 2023 Cuma günü ekrana gelmesi beklenen Yalı Çapkını 32. bölüm henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecek.

YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM FRAGMANI | ’’Kaçır beni’’ Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Neden yayınlanmadı?

YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

32. bölümün yayınlanmaması nedeniyle henüz 33. bölüm fragmanı da paylaşılmadı.

YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM FRAGMANI | ’’Kaçır beni’’ Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Neden yayınlanmadı?

Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

Dizinin yeni bölüm fragmanlarını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar

YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM FRAGMANI | ’’Kaçır beni’’ Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Neden yayınlanmadı?

Öte yandan dizinin takipçileri sosyal medyada 32. bölüme dair öngörülerini paylaştı. Seyran'ın mahkemeden sonra ''Kaçır beni'' diye teklifte bulunulacağı iddia ediliyor. Kimileri de Seyran'ın kararından geri dönmeyeceğini belirtiyor.

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