Mahmut Özer 7 ili uyardı! ''Tüm okul öncesi, ilk ve ortaöğretim'' Anasınıfı,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar... MEB'den kritik karar, başlıyor!
Tüm öğrenciler bu habere kitlendi! Deprem felaketi nedeniyle okulların kademeli olarak açılmasına karar verildi. 20 Şubat'ta 71 ilde açılırken, deprem bölgesi ilan edilen illerde de okullar yavaş yavaş açılmaya başladı. Kalan 7 il için son dakika açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Özer, "(Deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde) Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız." diye konuştu. O illerdeki Anasınıfı,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri okula bu tarihte başlayacak. İşte son dakika gelişmeler.
MEB'den kritik karar, başlıyor! Mahmut Özer 7 ili uyardı! Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu. YKS ve LGS sınavlarında ikinci dönem konularının olmayacağı açıklanmıştı. Bu kez gözler deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Adana Valisi Süleyman Elban'dan konuya ilişkin açıklama geldi. 7 ili kapsıyor, o tarihte açılıyor! Anasınıfı,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar okula...
ADANA'DA DA EĞİTİM SÜRECİ BAŞLIYOR
Adana Valisi Süleyman Elban da okulların açılma tarihini sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında, "Daha önce ilan edildiği gibi tüm okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarımızda eğitim-öğretime 13 Mart'ta başlanacaktır. Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamıza başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum" sözlerine yer verdi.