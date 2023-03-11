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Haberler Trend Mahmut Özer 7 ili uyardı! ''Tüm okul öncesi, ilk ve ortaöğretim'' Anasınıfı,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar... MEB'den kritik karar, başlıyor!

Mahmut Özer 7 ili uyardı! ''Tüm okul öncesi, ilk ve ortaöğretim'' Anasınıfı,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar... MEB'den kritik karar, başlıyor!

Tüm öğrenciler bu habere kitlendi! Deprem felaketi nedeniyle okulların kademeli olarak açılmasına karar verildi. 20 Şubat'ta 71 ilde açılırken, deprem bölgesi ilan edilen illerde de okullar yavaş yavaş açılmaya başladı. Kalan 7 il için son dakika açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Özer, "(Deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde) Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız." diye konuştu. O illerdeki Anasınıfı,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri okula bu tarihte başlayacak. İşte son dakika gelişmeler.

11.03.2023 09:22 - Son Güncelleme: 11.03.2023 09:22
Mahmut Özer 7 ili uyardı! ’’Tüm okul öncesi, ilk ve ortaöğretim’’ Anasınıfı,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar... MEB’den kritik karar, başlıyor!

MEB'den kritik karar, başlıyor! Mahmut Özer 7 ili uyardı! Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu. YKS ve LGS sınavlarında ikinci dönem konularının olmayacağı açıklanmıştı. Bu kez gözler deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Adana Valisi Süleyman Elban'dan konuya ilişkin açıklama geldi. 7 ili kapsıyor, o tarihte açılıyor! Anasınıfı,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar okula...

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Mahmut Özer 7 ili uyardı! ’’Tüm okul öncesi, ilk ve ortaöğretim’’ Anasınıfı,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar... MEB’den kritik karar, başlıyor!

13 MART DETAYI!

Pazartesi Osmaniye, Adana ve Gaziantep'te okullar açılıyor. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde ise okullar 27 Mart'ta eğitime başlayacak.

Mahmut Özer 7 ili uyardı! ’’Tüm okul öncesi, ilk ve ortaöğretim’’ Anasınıfı,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar... MEB’den kritik karar, başlıyor!

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okulların açılmasına yönelik çalışma ve değerlendirmelerin tamamlandığı belirtti. Gül, "Son hazırlıklarımızı gözden geçirdik. 13 Mart Pazartesi günü öğrencilerimize kavuşuyoruz" dedi.

Mahmut Özer 7 ili uyardı! ’’Tüm okul öncesi, ilk ve ortaöğretim’’ Anasınıfı,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar... MEB’den kritik karar, başlıyor!

ADANA'DA DA EĞİTİM SÜRECİ BAŞLIYOR

Adana Valisi Süleyman Elban da okulların açılma tarihini sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında, "Daha önce ilan edildiği gibi tüm okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarımızda eğitim-öğretime 13 Mart'ta başlanacaktır. Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamıza başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum" sözlerine yer verdi.

Mahmut Özer 7 ili uyardı! ’’Tüm okul öncesi, ilk ve ortaöğretim’’ Anasınıfı,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar... MEB’den kritik karar, başlıyor!

NİSAN ARA TATİLİ OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığının dönem başında açıkladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda ikinci dönem ara tatili 17-20 Nisan tarihlerinde uygulanacak.

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