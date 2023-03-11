Mahmut Özer 7 ili uyardı! ’’Tüm okul öncesi, ilk ve ortaöğretim’’ Anasınıfı,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar... MEB’den kritik karar, başlıyor!

ADANA'DA DA EĞİTİM SÜRECİ BAŞLIYOR

Adana Valisi Süleyman Elban da okulların açılma tarihini sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında, "Daha önce ilan edildiği gibi tüm okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarımızda eğitim-öğretime 13 Mart'ta başlanacaktır. Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamıza başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum" sözlerine yer verdi.