Lanetli olduğu düşünülen sır ifşa edildi! Bölge halkı panikte! 2.500 yıllık kara lahit açıldı!

Mısır'ın İskenderiye kentinde, uzun bir süredir toprağın altında kalan ve yerel halk tarafından lanetli olduğuna inanılan 2500 yıllık siyah lahit, arkeologlar tarafından açıldı ve içinde yapılan incelemelerle gizemi çözüldü. Tarihin derinliklerinde kaybolmuş bu 2500 yıllık kara lahitin açılması, geçmişimize ve köklerimize dair yeni bilgilerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.