Lanetli olduğu düşünülen sır ifşa edildi! Bölge halkı panikte! 2.500 yıllık kara lahit açıldı!
Bölge halkı panikte! 2.500 yıllık kara lahit açıldı! Büyük İskender'in ölümünden sonra MÖ 323 yılı civarında gömüldüğü düşünülen bir lahit, uzun süre boyunca toprak altında bozulmadan kalmıştı. Bu keşif, arkeologlar ve tarihçiler için büyük bir heyecan kaynağı oldu. Lahit, Büyük İskender'in yaşamı ve mirası hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek önemli bir arkeolojik buluntu olarak kabul ediliyor. Büyük İskender, Makedonya İmparatorluğu'nun kurucusu ve dünya tarihinde önemli bir lider olarak tanınan bir figürdü. Ölümünden sonra yapılan törenlerle birlikte, Büyük İskender'in naaşı efsanevi bir lahit içerisine yerleştirildi ve gömüldü.
22.06.2023 12:02 - Son Güncelleme: 22.06.2023 12:02
Mısır'ın İskenderiye kentinde, uzun bir süredir toprağın altında kalan ve yerel halk tarafından lanetli olduğuna inanılan 2500 yıllık siyah lahit, arkeologlar tarafından açıldı ve içinde yapılan incelemelerle gizemi çözüldü. Tarihin derinliklerinde kaybolmuş bu 2500 yıllık kara lahitin açılması, geçmişimize ve köklerimize dair yeni bilgilerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.
Yerel halktan bazı kişilerin, "lahidin içinde biriken kırmızı suyu içmek için imza topladığı" ifade edilse de, böyle bir izin verilmedi. Eski Mısırlılar, mezarları ve gömü yerlerini açmanın, uzun zamandır ölüleri rahatsız etmeye cüret edenlere talihsizlik, keder ve ölüm getirecek mistik bir "lanet" ile ilişkilendiriliyor.