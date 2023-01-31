Kombiyi yakmadan ısının! Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek! Bu yöntemle kışı fark etmeyeceksiniz bile...
Havaların soğumasıyla birlikte kombiler açılmaya başladı. Yüksek fatura ile karşılaşmak istemeyen vatandaşlar, doğal gaz faturasını düşürebilecek yöntemleri araştırmaya başladı. Öncelikle uzmanlar kombi bakımının ve doğal gaz faturasını düşürmek için yapılacak birkaç yöntemin doğal gaz faturalarınızı düşüreceğinizi belirtiyor. İşte doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek o yöntem...
31.01.2023 15:48 - Son Güncelleme: 31.01.2023 15:48
Ay sonu yüksek fatura sürpriziyle karşılaşmak istemeyen vatandaşlar, doğal gaz faturasından tasarruf etme yöntemlerini aramaya başladı.