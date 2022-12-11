Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Batu Alıcı kazandı mı, ne kadar, kaç TL kazandı?
Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam Batu Alıcı yarışıyor. 1 milyonluk soruyu açtırmayı başaran yarışmacı cevabı bilirse ne kadar kazanacak merak ediliyor. ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bölümünde 1 milyonluk soruya kadar gelen Alıcı, ''Milli Savunma Bakanlığının resmî sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?'' sorusuna doğru yanıtı vererek 400 bin TL'lik soruya gelmişti. Peki Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Batu Alıcı hangi üniversitede okuyor? Kim Milyoner Olmak İster 11 Aralık 2022 1 milyonluk soru ne? Batu Alıcı kazandı mı, ne kadar, kaç TL kazandı? İşte detaylar...
Kim Milyoner Olmak İster'in 4 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan bölümünde Batu Alıcı yarıştı. 3 yıl sonra ilk kez bir yarışmacı milyonluk soruyu açtırmayı başardı. Henüz 20 yaşında olan Batu Alıcı izleyicinin büyük ilgisini çekti. Peki Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? 11 Aralık 2022 1 milyonluk soru ne? Batu Alıcı kazandı mı, ne kadar, kaç TL kazandı?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 3 yılın ardından Pazar akşamı bir ilk yaşandı. Genç yarışmacı Batu Alıcı, 1 milyonluk soruyu görme şansı elde etti.
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BATU ALICI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ ÜNİVERSİTEDE OKUYOR?
Kim Milyoner Olmak İster'e katılarak 3 yıl sonra 1 milyon değerindeki soruyu gören Batu Alıcı, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisidir.
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Kayak sporuyla uğraşan Batu Alıcı, okulunun kayak takımında da yer alıyor, ayrıca basketbol ve tenis oynamayı da seviyor.
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