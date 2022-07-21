Kenarda köşede altını olanlar! Gram altının pik tarihi verildi: Panik yapan ayazda kalır! 40 50 gram 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın yatırımcısı Fed'i bekliyor

Altın, yatırımcıların para politikası görünümünde daha çok sıkılaşmanın devam edeceği ve büyüme üzerindeki tesirlerini değerlendirmesiyle 11 ayın en düşük civarında tutunuyor. Spot altın, 1700 doların üzerinde seyrederken küresel piyasalarda geçerli olan ihtiyatlı yaklaşımın bir göstergesi olan doların güçlenmesiyle baskı görmeye devam ediyor. Yatırımcılar Fed'in enflasyonu dizginlemek amacıyla faizleri ne kadar süratli artıracağına dair bir yönlendirme bağlamında 26-27 Temmuz'da yapılacak toplantıyı bekliyor.