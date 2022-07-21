Kenarda köşede altını olanlar! Gram altının pik tarihi verildi: Panik yapan ayazda kalır! 40 50 gram 22 ayar bilezik ne kadar?
Geçtiğimiz hafta dinamik bir seyir izleyen ons altın fiyatları, yeni haftada yükseliş trendinde olurken; hafta çapında 1705-1723 dolar arasında dar bantta hareketini sürdürüyor. Ons altın bugün içinde en yüksek 1714 doları; en düşük 1706 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,07 oranında yükselişle 1712 dolardan prosedür görüyor. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında alım civarını ve pik civarını açıkladı. Memiş, bireysel yatırımcılara mühim önerilerde bulundu.
Altın fiyatlarındaki gerileme son haftalarda kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Dolar kuru BDDK'nın kredi hamlesi ardından 17 TL'nin altına gerilemişti fakat günler sonra tekrardan 17 TL barajını aştı. Dolar kuru süratle yükselirken altın da buna paralel olarak düşüş eğilimine girdi. Birçok vatandaş ise altın alabilmek amacıyla kuyumcuların yolunu tutarken, altın 1000 TL'nin üzerindeyken altın alanlar ise tedirginlik yaşıyor.
Altın almanın tam zamanı
İslam Memiş, dolar dizininin şu an 106 dolar düzeyinin üstüne çıkarak değer artırmaya devam ettiğini belirterek, dolar endeksindeki hale göre gelişen haftalarda piyasaları takip etmeye devam edeceğini söyledi. Bireysel yatırımcılara tavsiyede tespit edilen Memiş, kısa vade amacıyla 17.10 – 18 lira aralığının dolar alabilmek amacıyla makul bir civar olmadığını, zira Euro dolar paritesinin şu anda 1.0257 gibi bir dip civarda olduğunu belirtti.
Altın yatırımcısı Fed'i bekliyor
Altın, yatırımcıların para politikası görünümünde daha çok sıkılaşmanın devam edeceği ve büyüme üzerindeki tesirlerini değerlendirmesiyle 11 ayın en düşük civarında tutunuyor. Spot altın, 1700 doların üzerinde seyrederken küresel piyasalarda geçerli olan ihtiyatlı yaklaşımın bir göstergesi olan doların güçlenmesiyle baskı görmeye devam ediyor. Yatırımcılar Fed'in enflasyonu dizginlemek amacıyla faizleri ne kadar süratli artıracağına dair bir yönlendirme bağlamında 26-27 Temmuz'da yapılacak toplantıyı bekliyor.
Gram altını olanlar dikkat! Altında kazandıracak formül açıklandı!
Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sayın, konu ile ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu. Şirin, yatırımcılara önemli tavsiyeler verirken, "Son beş haftadır ons altında olumsuz bir kapanış var. Ons tarafında düşüşler devam ediyor. Bununla birlikte gram altında da aynı düşüşler var. 950 seviyelerine indi. Fiziki piyasalarda bir gramlık altın neredeyse 979 - 80 TL şeklinde" şeklinde konuştu.
Uzman Sayın, düşüşlerin devam edeceğini bilrirken, "Ons altın, 1.680 ons seviyelerine kadar düşebilir, gram altında da düşüşler olabilir. 900 – 950 TL aralığında fiyatlamalar da olabilir. Gram altında da ons altında da düşüşler devam edecek. Ani hareketlerden korunmak gerekiyor. Gram altında tekrardan 1.000 liranın üstünde daha yukarıya seviyeler olabilir lakin stabil, yatay 900 – 950 TL aralığında fiyatlanan bir gram altın görebiliriz önümüzdeki zamanda.