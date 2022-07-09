Kayıp diye aranıyordu! Garajdan çıkanlar oğlunu şüpheli yaptı...

2 ŞÜPHELİ FİRARİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nazilli ile Erzurum, Tekirdağ ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar yaptı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan, aralarında Nesip Sürmeli'nin eski eşi G.A., çocukları Ö.S. ile U.S.'nin de bulunduğu 6 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OĞLU TUTUKLANDI

Başka suçtan Antalya Cezaevi'nde tutuklu olan, Nesip Sürmeli'nin ev sahibinin oğlu Barış Atacan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi. Atacan hakkında bu suçtan da tutuklama kararı çıktı. Dosya kapsamında Barış Atacan'ın annesi ve 1 kişinin de firari olduğu öğrenildi.

Öte yandan Barış Atacan'ın ablası E.B., ifade işlemleri sırasında fenalaştı. Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen E.B., tedavisinin ardından yeniden adliyeye getirildi.