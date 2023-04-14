Kadir gecesinde isteklerin kabul olması için nasıl dua etmek gerekir? Kadir gecesi edilen dualar kabul olur mu? Peygamber Efendimiz nasıl dua ederdi?
İslamiyet'te büyük yeri olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi bu sene 17 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor. Müslüman alemi Kadir Gecesi hakkındaki alametleri araştırmaya başladı. Yılda bir kez denk gelinen ve Ramazan ayı içerisinde idrak edilen mübarek Kadir Gecesi'nde hangi duaları okumak, hangi namazı kılmak daha faziletlidir merak ediliyor. Peki, Kadir gecesinde isteklerin kabul olması için nasıl dua etmek gerekir? Kadir gecesi edilen dualar kabul olur mu? Peygamber Efendimiz nasıl dua ederdi? İşte detaylar...
Bin aydan daha hayırlı kabul edilen ve sevabı çok büyük olan Kadir Gecesi'ne bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşayacak. Peki, Kadir gecesinde isteklerin kabul olması için nasıl dua etmek gerekir? Kadir gecesi edilen dualar kabul olur mu? Peygamber Efendimiz nasıl dua ederdi? İşte detaylar...
Kadir Gecesinin önemi nedir?
Eski ümmetler şimdiki insanların yaşadığı ömürden çok daha uzun ömür yaşarlardı. Cenab-ı Hakk (CC) Adl ismi, yani adaletle hükmetme sıfatı mucibince biz Hz. Muhammed'in (SAV) ümmetine de Kadir gecesi gibi mübarek gecelerle uzun bir ömür yaşamış ve ibadet etmiş ecrini verir.
Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis-i şerifinde "Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçiren kimsenin -kul hakkı hariç- geçmiş günahları bağışlanır." buyurarak bu gecenin ehemmiyetine işaret eder.