Bin aydan daha hayırlı kabul edilen ve sevabı çok büyük olan Kadir Gecesi'ne bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşayacak. Peki, Kadir gecesinde isteklerin kabul olması için nasıl dua etmek gerekir? Kadir gecesi edilen dualar kabul olur mu? Peygamber Efendimiz nasıl dua ederdi? İşte detaylar...